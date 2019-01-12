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Kitap Fuarı İstanbul’da, 10 günde 220 etkinlik

Kitapseverlerle yazarları aynı sahnede buluşturmayı amaçlayan “1. Kitap Fuarı İstanbul”, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde ziyarete açıldı.

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Nap Fuarcılık Genel Koordinatörü Hakan Demir, fuar kapsamında 10 gün boyunca tanınan yazarlarla okuyucuları bir araya getireceklerini belirterek “Yeni nesilde okuma oranlarının artmasına yönelik birtakım çalışmalar yapmak istiyoruz. Burada 135 yayınevi ve 131 yazarla 10 günde 220 etkinlik yapacağız” dedi. Fuar kapsamında İlber Ortaylı ve Müfit Can Saçıntı’nın arasında bulunduğu çok sayıda isim, imza günü ve söyleşilerde okuyucuyla buluşacak. İlk kez bir kültür sanat merkezinde düzenlenen fuar, 20 Ocak’a kadar Zorlu PSM’de ziyaretçilerini ağırlayacak.       

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