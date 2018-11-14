Kitaplarıyla yakın tarihe ışık tutan Sadık Albayrak: Hırsımdan yazar oldum

ürüyenler ve Sürünenler, İrticanın Tarihçesi, Osmanlı’nın Direnişi, Devrimin Çakıl Taşları, Türkiye’de Din Kavgası gibi tarihe ışık tutan kırka yakın eser kaleme alan gazeteci yazar Sadık Albayrak, İmam Hatip Okulu’ndan mezun olduktan sonra okuduğu tarih kitaplarında sürekli dine hakaret eden aydınları, tarihçileri gördükçe hırsından yazar olduğunu söyledi. “Ben edebi edepsizlerden öğrendim” diyen Albayrak, “O dönem, baktım ki etrafta çok İslam düşmanı var, ben de İslamı kaynaklarından öğrenmeye çalıştım ve arşiv araştırmalarına başladım” dedi.

OSMANLI ARŞİVİ SOBADA YAKILIYORDU

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği tarafından adına düzenlenen ‘Saygı Gecesi’nde konuşan duayen gazeteci-yazar Sadık Albayrak, burada yaptığı selamlama konuşmasında, üniversite çağına geldiği yıllarda arşivlere girip, sobalarda yakılan, çürümeye terk edilen Osmanlı arşiv belgelerini görünce, hırsının daha da arttığını ve yangından mal kaçırırcasına kurtarabildiği kadar belgeyi kurtarmaya çalıştığını ve bu vesikaları daha sonra kitaplaştırdığını dile getirdi.

KIYMETİNİ BİLELİM

1970 ve 80’li yıllarda belge çağından bilgi çağına eserler aktarmaya gayret ettiğini ifade eden Albayrak, “Benim okuduğum dönemde bir tane İslam Enstitüsü vardı. O günlerden bugünlere gelindi, kıymetini bilmek lazım” dedi.Önemli olanın kuru kalabalıklar olmadığını dile getiren Albayrak, bilgili, donanımlı, dün olduğu gibi bugün de bayrağı yarınlara taşıyacak, ülkenin mayası olacak imanlı insanlar yetiştirmenin önemine dikkat çekti.