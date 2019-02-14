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Kızılordu Korosu 10 Mart’ta CRR’de!

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında,10 Mart’ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak.

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Koro yoğun ilgi sebebiyle aynı gün iki konserle dinleyici karşısına çıkacak. Konserler 14.00 ve 20.00’de gerçekleşecek. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, CRR’de verecekleri konserde; koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alacak. Koronun repertuvarında her zamanki gibi Türkçe eserler de bulunuyor. Koro ile okunacak İstiklal Marşı’nın ardından solistler Sevdan Olmasa ve Çanakkale Türküsü’nü seslendirecek.

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