Kızılordu Korosu 10 Mart’ta CRR’de!

Koro yoğun ilgi sebebiyle aynı gün iki konserle dinleyici karşısına çıkacak. Konserler 14.00 ve 20.00’de gerçekleşecek. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, CRR’de verecekleri konserde; koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alacak. Koronun repertuvarında her zamanki gibi Türkçe eserler de bulunuyor. Koro ile okunacak İstiklal Marşı’nın ardından solistler Sevdan Olmasa ve Çanakkale Türküsü’nü seslendirecek.