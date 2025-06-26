Kolezyum'da Sema Töreni icra edildi

Roma'da düzenlenen "Musica in Venere" konser serisinin kapanışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının işbirliği çerçevesinde, Mevlana'nın öğretilerinin aktarıldığı tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo, İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Federico Mollicone ile 800 kadar izleyici katıldı.

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Mevlana'nın barış dilini ve insanlığa sunduğu evrensel mesajı vurgulayarak, "Mevlana dünyaya ayrıştırmak değil, birleştirmek için geldiğini her sözünde ve davranışında göstermiştir." dedi.

Dünyada yaşanan çatışmalar ve ayrılıklara da değinen Yazgı, Mevlana'nın mesajının yol gösterici olduğunu ifade ederek "Bugün, savaşların ve ayrılıkların arttığı bir dünyada, Mevlana'nın 'insanlık', 'kardeşlik' ve 'barış' temelli mesajları, hepimiz için bir rehber niteliğinde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da şehirleri Konya'nın, taşında, toprağında, havasında Mevlana Celaleddin Rumi'nin ruhunu hissettiren bir medeniyetin mirasçısı olduğunu belirterek, Mevlana'nın "aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir" anlayışıyla asırlardır gönülleri birleştirdiğini söyledi.

Başkan Altay sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada izleyeceğimiz UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Sema ayini, işte bu çağrının bir ifadesidir. Ben hepinizi, Sema'yı hissetmek, 9 bin 500 yıllık tarihiyle Çatalhöyük Neolitik Kenti'ni ve doğal güzelliklerini görmek üzere şehrim Konya'ya davet etmek istiyorum."

İtalyan milletvekili Mollicone de etkinliğin son derece özel bir girişim olduğunu, Venüs Tapınağı'nda binlerce yıllık bir sema gösterisinin sergilendiğini ifade etti.

Mollicone, "Yorulmak bilmeyen kültürel diplomasi çabalarıyla harika kültürel miraslarımızı tanıtıyoruz." dedi.

SEMA GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİYLE İZLENDİ

Açılış konuşmalarının ardından Kolezyum'un karşısındaki tarihi tapınakta, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu sanatçıları Mevlevi Sema Töreni icra etti.

Her anı ilgiyle izlenen ve görüntülenmek istenen Sema Töreni'nin sonunda gelenek olduğu üzere Fatiha Suresi okundu.

Etkinliğin son bölümünde, Kolezyum'un eteklerinde icra edilen sema gösterisinin ardından Sufizm ve semazenlerden etkilenen İtalyan sanatçı Franco Battiato'nun anısına kendisinin söylediği "Voglio Vederti Danzare" (Seni dans ederken görmek istiyorum) şarkısı da çalındı.

Etkinlik öncesinde ayrıca Türkiye'nin tanıtım filmleri de gösterildi.

"BUGÜNE KADAR İLK DEFA BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATILDI"

Bakan Yardımcısı Yazgı, etkinlik öncesinde Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Roma'da çok özel bir geceye tanıklık ettiklerini belirterek, "Kültür Turizm Bakanlığı olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte bir sema ayini organize ettik. Çok özel bir mekan. Venüs Tapınağı'nın altında, arkamızda Kolezyum'un o simgesel devasa yapısının gölgesinde dünyaya barış mesajları vermeye geldik aslında." diye konuştu.

"Kültür Turizm Bakanlığı olarak dünyada turizmde dördüncü sıraya yükselmek bir tesadüf değildi." diyen Yazgı, Türkiye'yi tanıtmak, kültür varlıklarıyla, gastronomi gelenekleriyle, örfü ve adetiyle Anadolu'yu tam anlamıyla dünyaya anlatmak için bakanlık olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Bu tür ses getiren etkinliklerinin, İtalya başta olmak üzere başka yerlerde devamının gelip gelmeyeceği sorusuna Yazgı, "Biraz önceki toplantılarda aslında konu başlıklarımızdan bir tanesi de buydu. Bugüne kadar ilk defa böyle bir çalışmaya imza atıldı. İtalyan dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Yani bu alanın tahsis konusunda gerçekten bize çok büyük bir pozitif ayrımcılık sundular. Avrupa'nın birçok yerinde yine Türk kültürünü, Türk sanatını, Türk arkeolojisini anlatmak için birçok çalışmamız var. Yıl sonuna kadar bunlar peyderpey devam edecek." yanıtını verdi.

Türkiye'nin kültürüyle, sanatıyla, arkeolojisiyle dünyada her zaman ses getiren bir ülke halinde geldiğini vurgulayan Yazgı, turizmin de öncü ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

TÜRKİYE, KOLEZYUM'DAKİ GÖBEKLİTEPE SERGİSİ İLE DE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Roma'da nisan ayında kapanışını yaptığı "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, açık kaldığı 6 ay boyunca 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sergiyle yakalanan uluslararası ilginin, sema gösterisiyle daha da artmasının beklendiği belirtilmiş ve Roma'daki bu kültürel buluşmaların, bu yıl "Türkiye'ye 1 milyona yakın İtalyan ziyaretçi" hedefinde de belirleyici rol oynamasının amaçlandığı kaydedilmişti.