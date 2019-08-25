Kopernik Kitap'tan yeni eser: Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne

“Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne” eseri Türkiye’nin çok partili sistem içerisinde yaşadığı siyasi süreçleri inceler. Beş bölümden oluşan eser, demokrasi tarihinin geçirdiği süreçleri, parti kapatmaları, darbeleri ve Türkiye’deki yasaklı dönemleri ele almaktadır.

“MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ’NİN KURUCUSU: NECMETTİN ERBAKAN”

“1970’de Milli Nizam Partisi’nin kuruluşuyla başlayan bu süreç, 2001’de Fazilet Partisi’nin kapanmasıyla daha önceki kapatmalardan oldukça farklı bir sonuç (bölünme) doğurarak sona ermiştir. MNP’den (1970-1971) FP’ye (1997-2001) kadar gelen çizgide Milli Selamet Partisi (1972-1980) ile Refah Partisi (1983-1998) de yer almaktadır. Bu çizgide yer alan bütün partiler kapatılmıştır.”

“DEMOKRASİ İÇİN SİYASİ PARTİLER VAZGEÇİLMEZ”

Türk demokrasisinin yakın tarihini inceleyen yazar, Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu Necmettin Erbakan’ın liderlik ettiği Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi dönemlerini mercek altına alıyor.

“MNP’nin siyasi hayatı uzun olmamış ve 1 yıl 4 ay sürmüştür. 12 Mart 1971 askeri muhtırasının ardından Anayasa Mahkemesinde açılan kapatma davasıyla bu parti 20 Mayıs 1971’de kapatılmıştır. MNP’nin kapatılış gerekçesi, daha sonraki partilerin kapatılış nedeni olan ‘laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak’tı. MSP 11 Ekim 1972’de kurulmuş, 12 Eylül 1980’de dönemin tüm partileri gibi askeri idare tarafından kapatılmıştır.”

“AK PARTİ YAKALADIĞI BAŞARIYLA SİYASET ÜZERİNDEKİ GÜÇ ODAKLARINI TASFİYE ETTİ”

Demokrasilerin sürdürülebilir olması için siyasi partilerin var olması gerektiğini vurgulayan yazar, Türkiye’de MNP-FP çizgisi içerisinde yer alan partilerin kapatılmış olmasının demokratik kültüre olumsuz etkiler bıraktığını söyler.

“MNP-FP çizgisindeki partilerin kapatılması göstermiştir ki Türkiye’de parti kapatmaları devletin kendini tehlikede hissetmesiyle alakalı bir durum değil, siyaset üzerindeki güç odaklarının bir çeşit siyaseti baskı altına alma yöntemidir. Güç odaklarının bu yöntemi pervasızca kullanmaları, zaman içinde onların sonunu getirecektir. Bu siyasi çizgi ekolünün yeni bir versiyonu olan AK Parti, yakaladığı seçim ve yönetim başarısıyla siyaset üzerindeki güç odaklarını süreç içinde tasfiye etmeyi başarmıştır.”

Kopernik Kitap’tan çıkan “Milli Görüş Siyaseti Milli Nizam Partisi’nden Fazilet Partisi’ne” eseri, Türkiye’nin yakın siyasi tarihini ve demokrasi sürecinde yaşananları incelemek isteyen okurlar için yararlı bir kaynak olacaktır.