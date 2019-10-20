Kopernik Kitap’tan yeni eser: Ortadoğu Aktörler, Unsurlar, Sistemler''

649 sayfadan oluşan “Ortadoğu Aktörler, Unsurlar, Sistemler” kitabı, Ortadoğu bölgesini; aşiretler, azınlıklar, barış, bölgesel güçler, darbeler, demokrasi, devlet, devrim, doğalgaz, ekonomi politik, milliyetçilik, mültecilik, örgütler, petrol, savaş, silahlanma, sivil toplum, siyasal sistemler, sömürgecilik ve su sorunu başlıkları üzerinden masaya yatırır.

“OSMANLI’DAN SONRA BÖLGEYE HUZUR GELMEDİ”

Ortadoğu’nun dünya siyasi tarihinde en çok konuşulan bölge olduğunu belirten eser, Ortadoğu’nun petrol ve doğalgaz gibi önemli hidrokarbon kaynaklarının merkezi olduğunu vurgular. Kitaba göre, Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesinden sonra Ortadoğu’da istikrar ve barış sağlanamadı.

“Yaklaşık yüzyıldır Ortadoğu’ya istikrar ve düzen getirecek diye sunulan projelerin aksine çatışma, yıkım, parçalanma ve ölüm getirdiğine şahit olunmaktadır. Adını dahi bölge insanlarının koymadığı Ortadoğu’da bölge halklarının kendi kaderlerini belirlemekten her geçen gün daha da uzaklaştığı görülmektedir.”