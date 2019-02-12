‘Kör Baykuş’ sahnede 

ENKA Kültür Sanat, “tutkuyla tiyatro” mottosuyla bu akşam perdelerini açıyor. 13 performansın seyirci karşısına çıkacağı tiyatro buluşmalarının ilk haftasında sahne, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun oyunlarına ayrılıyor. 8 sezondur kapalı gişe oynayan “Profesyonel” ve Sadık Hidayet’in aynı ismi taşıyan kült kitabından uyarlanan “Kör Baykuş” seyirciyle buluşuyor.

Bu akşam ENKA kültür sanat sahnesinde perde açacak olan Profesyonel adlı oyun politik bir kara komedi niteliğinde. Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz’un rol aldığı oyun yıllardır İstanbul Devlet Tiyatrosunda kapalı gişe oynuyor. Profesyonel, ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçeviç’in eski Yugoslavya’dan hereketle kaleme aldığı sistem eleştirisi sunuyor. İran’ın yasaklı yazarı Sâdık Hidâyet’in 21. yüzyılın başyapıtları arasında gösterilen “Kör Baykuş” romanından sahneye uyarlanan aynı adlı oyunda ise seyirci; güzelliği ve saflığı arayan bir adamın, hayalle gerçek arasındaki geçişlerinde bir kadın üzerinden çizdiği dünyanın yanılsamasına düşerek tükenişine tanıklık ediyor. Sermet Yeşil’in tek kişilik performansı 14 Şubat Perşembe akşamı 20:30’da izlenebilir.