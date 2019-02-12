İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2844
  • 5,9574
  • 221.814
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

‘Kör Baykuş’ sahnede 

ENKA kültür sanat etkinlikleri sekiz sezondur kapalı gişe oynayan ‘Profesyonel’ adlı oyun ile bugün başlıyor. Etkinliklerin sürprizi ise Sadık Hidayet’in kült kitabı Kör Baykuş’un seyirciyle buluşacak olması.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ENKA Kültür Sanat, “tutkuyla tiyatro” mottosuyla bu akşam perdelerini açıyor. 13 performansın seyirci karşısına çıkacağı tiyatro buluşmalarının ilk haftasında sahne, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun oyunlarına ayrılıyor. 8 sezondur kapalı gişe oynayan “Profesyonel” ve Sadık Hidayet’in aynı ismi taşıyan kült kitabından uyarlanan “Kör Baykuş” seyirciyle buluşuyor.   

Bu akşam ENKA kültür sanat sahnesinde perde açacak olan Profesyonel adlı oyun politik bir kara komedi niteliğinde. Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz’un rol aldığı oyun yıllardır İstanbul Devlet Tiyatrosunda kapalı gişe oynuyor. Profesyonel, ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçeviç’in eski Yugoslavya’dan hereketle kaleme aldığı sistem eleştirisi sunuyor. İran’ın yasaklı yazarı Sâdık Hidâyet’in 21. yüzyılın başyapıtları arasında gösterilen “Kör Baykuş” romanından sahneye uyarlanan aynı adlı oyunda ise seyirci;  güzelliği ve saflığı arayan bir adamın, hayalle gerçek arasındaki geçişlerinde bir kadın üzerinden çizdiği dünyanın yanılsamasına düşerek tükenişine tanıklık ediyor. Sermet Yeşil’in tek kişilik performansı 14 Şubat Perşembe akşamı 20:30’da izlenebilir. 

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA