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Kudüs sevdalısı güzel adama veda

Türk edebiyatının ve düşüncenin bilge kalemi, direnişin sembol isimlerinden üstat Nuri Pakdil, Hacı Bayram Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı’nda dua ve tekbirlerle ebediyete uğurlandı.

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Yüreğimin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır” sözlerinin sahibi, Türk edebiyatının ‘Kudüs Şairi’ üstat Nuri Pakdil, dün son yolculuğuna uğurlandı. Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde 85 yaşında hayatını kaybeden usta yazar ve fikir adamı Pakdil, Hacı Bayram Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı’nda toprağa verildi. Törene Pakdil’in ailesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve yazar Rasim Özdenören de katıldı. Pakdil’in öğrencisi bir gencin okuduğu Mescid-i Aksa şiiri herkesi duygulandırdı. 

HAYALi 81 YAŞINDA GERÇEK OLDU

Klas Duruş, Anneler ve Kudüsler, Biat, Kalem Kalesi, Edebiyat Kulesi gibi pek çok kitabın yazarı olan Pakdil, edebiyatın faklı disiplinlerinde birçok eser verdi. 2013’te Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne, 2014’te Star Gazetesi tarafından ilki düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nde ‘Saygı Ödülü’ne layık görüldü. Pakdil, 2015’te 81 yaşında geldiğinde Kudüs’e giderek, Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı ve hayali gerçek oldu.

ARKADAŞA SON GÖREV

Devletin zirvesinin yer aldığı cenaze töreninde ‘7 Güzel Adam’dan biri olan yazar Rasim Özdenören arkadaşı Nuri Pakdil’e son görevini yaptı. Üstadın bir öğrencisi ise okuduğu şiirin ardından gözyaşlarını tutamadı.

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