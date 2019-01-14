Kufi güzelleri sergide
İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Akar, hat çalışmalarını Küçükçekmece’deki Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu.
Uzun yıllar hat alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Akar, ilk kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Kufi tarzda eserler veren sanatçının 44 eserinin yer aldığı sergi 28 Ocak’a dek AKSM’de izleyiciyle buluşacak.
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