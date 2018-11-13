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'Küllerin Arasından' Kenter Tiyatrosu'nda

Haldun Dormen’in, tiyatroya dönme korkusu yaşayan eski ve başarılı bir aktöre hayat verdiği “Küllerin Arasından” 23 Kasım'da Kenter Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

  • STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
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Başrolleri usta oyuncu Haldun Dormen, Defne Yalnız, Kerem Atabeyoğlu ve Almıla Uluer paylaştığı oyun, sanat hayatının zirvesindeyken sahnelere veda eden aktörün, yıllar sonra küllerinden yeniden doğuşunu anlatıyor.
 
Haldun Dormen’in “Taşra Kızı”ndan yola çıkarak yazdığı ve başrolünde oynadığı, Kerem Atabeyoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Küllerin Arasından”ın kostüm tasarımında Dormen’in kız kardeşi Güler Yiğit’in imzası bulunurken, oyunun dekorlarını Başak Özdoğan, ışık tasarımını Emir Uğurçağ, illüstrasyonlarını M. K. Perker, müziklerini ise Orhan Enes Kuzu hazırladı.
 
"Eskisi gibi" olabilmek mümkün müdür?
 
Sanat hayatının zirvesindeyken yaşadığı acı olaylar nedeniyle uzun süre önce sahnelere veda eden, bir zamanların büyük aktörü Cahit Güney umulmadık bir teklif almıştır. O Cahit Güney’dir ve bu teklifi geri çevirebilmesi mümkün değildir. Ancak o eşikten geçebilecek gücü var mıdır, “eskisi gibi” olabilmek mümkün müdür, kendisi de bilememektedir. Ömrünü kocasına adamış genç ve güzel eşi Ayfer Güney’in ise iki yol vardır önünde. Bu zorlu eşikte ya destek olacaktır Cahit’e ya da uzaklaşıp gidecektir...
 

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