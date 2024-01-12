İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0991
  • EURO
    33,0602
  • ALTIN
    1991.26
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ecdadımız hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır
Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ecdadımız hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır

Rami Kütüphanesi'nde 'Valide Sultanlar' yazma eser sergisinin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ecdadın bilgi toplumu oluşturmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığına işaret eden Ersoy, 'Yine medeniyetimizin göz bebeği kurumlarından birisi olan vakıflar üzerinden bu alana büyük destekler vermiştir. Valide sultanlar bu desteği verenlerin başında yer alıyor.' dedi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 18:04 - Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ecdadımız hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Valide Sultanlar" yazma eser sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da açılışa konuk olduğu sergide konuşan Ersoy, yazma eserlerin kültür varlıklarının en önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, "Asırlarca itinayla üretilen, okunan, korunan yazma eserlerin günümüze kadar ulaşmasında, birçok devlet büyüğümüzün katkısı olmuştur. Başta sultanlar olmak üzere şehzade, vezir, devlet adamı, ilmiye ve kalemiyeden öne çıkan pek çok şahsiyet, kıymetli koleksiyonların meydana getirilmesini sağlamışlardır." dedi.

Ecdadın bilgi toplumu oluşturmak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığına işaret eden Ersoy, "Yine medeniyetimizin göz bebeği kurumlarından birisi olan vakıflar üzerinden bu alana büyük destekler vermiştir. Valide sultanlar bu desteği verenlerin başında yer alıyor. Onlar çok değerli kitap koleksiyonlarını, inşa ettirdikleri cami, medrese, mektep ve kütüphanelere vakfetmişlerdir." diye konuştu.

Osmanlı tarihinde 22 padişah annesinin oğlunun sultanlığını gördüğünü ve bunlardan özellikle 10 valide sultanın yazdırdıkları ve topladıkları nüshalar ile çok kıymetli koleksiyonlar oluşturduklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Sergimizde bu müstesna yazmalar yer almaktadır. Bunların arasında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan, 4. Murat ve Sultan İbrahim'in annesi Mahpeyker Kösem Sultan, 4. Mehmed'in annesi Turhan Valide Sultan ve 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan'ın vakfettiği eserler bulunmaktadır. Ayrıca bu eserlerin sergilendiği Rami Kışlası'nı inşa ettiren 2. Mahmud'un eşleri, Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan ve Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın vakfettiği eserler de yine sergimizde yer almaktadır. Valide sultanlar tarafından vakfedilen bu eserler ağırlıklı olarak dua kitapları ile Peygamber Efendimizin yüksek vasıflarını anlatan eserlerden oluşmaktadır."

Ersoy, sergide ayrıca ziyaretçilerin "Delailü'l-Hayrat" ve "Kaside-i Bürde"nin eşsiz nüshaları ile Katip Çelebi'ye ait gemi çizimlerinin görebileceğini aktararak, "Kurulduğu günden itibaren önemli bir boşluğu dolduran Yazma Eserler Kurumu'nun alana dair faaliyetlerinin yanı sıra bu eserleri toplumla buluşturan bu tarz etkinlikleri düzenlemesi sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Ersoy, etkinliğe katılan Emine Erdoğan'a da çevre sorunlarına gösterdiği ilgiden, genç kızlara yönelik eğitim seferberliğinden ve kadın konularına gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin önemini vurguladı.

Yazma kitap kültürünün ve kitap sanatlarının eşsiz örneklerinin yer aldığı "Valide Sultanlar" yazma eser sergisi, Rami Kütüphanesi'ndeki Yazma Eserler Kurumuna tahsisli sergi salonunda ziyaretçilerini ağırlayacak.

  • Rami Kütüphanesi
  • Valide Sultanlar
  • Bilgi toplumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.