'Kutadgu Bilig hala taze'

20.12.2019 02:52 - Güncelleme: 20.12.2019 02:52

Yusuf Has Hacib’in 950 yıl önce kaleme aldığı ve Türk-İslam tarihinin oluşmasında önemli bir başlangıç noktası olan “Kutadgu Bilig” eserinde anlatılan öğretiler hakkındaki yorum ve makaleler, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kitaplaştırıldı. “Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği” başlıklı kitabın tanıtım toplantısı, İTO’nun Eminönü’ndeki merkez binasında yapıldı.

YETERLİ İLGİYİ GÖRMEDİ

Toplantıda konuşan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Kutadgu Bilig eserinin yöneticilerin ilham, yönetilenlerin ise mutluluk kaynağı olması gerektiğini söyledi.

Kuralay, bu anlamda eserin bugüne kadar yeterli değer görmediğine işaret ederek, “Hepimiz bu kitapla ilgili çok fazla bilgi sahibi değiliz. Çok da ders almış gözükmüyoruz. 950 yıldır yazılmış bir kitap olmasına rağmen oysa bugün yazılmış gibi. Ben de okuyunca kitabın birçok boyutunu anlamış oldum. İçerisinde ne kadar güzel, ibret verici şeyler söylenmiş” dedi.

Kitabın akademik anlamdaki çalışmalara başlangıç olması temennisinde bulunan Kuralay, şöyle devam etti: 10 hocamız kitapta Kutadgu Bilig’i farklı pencerelerden değerlendirdiler. Gerçekten güzel bilgiler okuyucuları bekliyor.”

2019 KUTADGU BİLİG YILI

Kitabının editörü Prof. Dr. Mehmet Günenç de Kutadgu Bilig eserinin bir açıdan siyaset kitabı olduğu yorumunu yaparak, “İnsanlığın toplumsal yaşayışta devletle olan ilişkilerinin düzenini, organizasyonun nasıl sağlanacağı üzerinden kurgulamak ister’’ değerlendirmesinde bulundu. UNESCO 950. yılı dolayısıyla 2019’u Kutadgu Bilig Yılı ilan etmişti.