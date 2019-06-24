32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,775
  • 6,5813
  • 261.02
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kut’ül Amare gibi unutulmuş bir sayfa

Abdülhamid Avşar, 1918 yılında Osmanlı Devleti tarafından kurulan ve tıpkı Kut’ül Amare zaferi gibi unutulmaya yüz tutan Kafkas İslam Ordusu’nun hikayesini kitaplaştırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti tarafından 1918 yılında kuruldu. Tamamı Müslümanlardan oluşan ve 1. Dünya Savaşı sırasında Kafkasya Cephesi’nde savaşan  Ordu, Azerbaycan’ın istiklaline kavuşmasında mühim rol üstlendi. Kafkas İslam Ordusu’nun hikayesini tanıklar ışığında kaleme alan Doç. Dr. Abdülhamit Avşar’ın aynı adlı kitabı ise Mihrabad Yayınları’ndan çıktı. Akademisyen ve TRT Kazakistan Temsilcisi Avşar ile Mehmet Nuri Yardım konuştu.

SON TANIKLAR ANLATTI

Kafkas İslam Ordusu – Yitik Neslin Hikâyesi kitabının doğuş fikri, ilk olarak ne zaman ve nasıl oluştu? 

2004 yılında TRT’nin Azerbaycan Temsilcisi olarak atanmıştım. Göreve başladığım ilk aylarda, Kafkas İslam Ordusu’nun faaliyetleri ve Azerbaycan’ın istiklalinde sahip olduğu rolü öğrenince konuya ilgim arttı. Azerbaycan Temsilciliği görevine atanmadan hemen önce, Türkiye’de “Son Tanıklar – Milli Mücadele” adında bir belgesel çalışması yapmıştım. 13 bölümlük bu belgesel, İstiklal Savaşı’nı bizzat gören, tanık olan insanların anlatımlarına dayanarak oluşturulmuştu ve Türkiye’de bu konuda yapılan ilk yerel ve sözlü tarih çalışmasıydı. 

ÇOK AZ ÇALIŞMA VAR

Kafkas İslam Ordusu askerlerinin hayatlarını da bu yöntemle kayda almaya ve belgeselleştirmeye karar verdim. 

Kaynak araştırırken neler yaşadınız, nelerle karşılaştınız? Kimler yol gösterdi, yardımcı oldu? 

Çalışmalara başladığımız dönemde, konuyla ilgili eserlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Ancak, Kafkas İslam Ordusu ile ilgili Azerbaycan’da önemli bir duyarlılık ve bilgi birikimi vardı. Türkiye’de ise durum acıklı bir manzara gösteriyordu. Belki uzmanlarının dışında kamuoyu bu konudan gerçekten tamamen habersizdi. 

Nihayetinde 3 yıl kadar süren çalışmalar sonunca 30 civarında Kafkas İslam Askeri’nin yakınlarına ulaşmak ve hikâyelerini kaydetmeye muvaffak olduk. Anlatılanlar çok önemliydi ve tarihin karanlık sayfalarına ışık tutacak bilgiler ihtiva ediyordu. Bu sebeple, kitaplaştırarak kalıcı bir hâle getirilmesi çok önemliydi. Zira Kafkas İslam Ordusu’nun hikâyesi başlı başına çok önemli ve tarihî bir olay. Tıpkı Kut’ül Amare gibi tarihimizin unutulmuş sahifelerinden. Lakin, Azerbaycan’ın siyasi ve uluslararası varlığını temin ve Azerbaycan Devleti’nin kuruluşunu sağlaması bakımından, Birinci Dünya Savaşı’nın bugüne kadar etkilerini sürdürmüş en önemli zaferlerinden biri. Dolayısıyla sadece bu yönüyle de okuyucunun ilgisini çekecek bir konu.

Aslında, bu kitapta anlatılan insanların hayatlarının sinemalaştırılması da çok önemli. İyi bir senaryo ile burada anlatılan tanıklıklardan yola çıkılıp sinema filmi ve hatta dizi filmler yapılabileceğine inanıyorum. 

Abdülhamit Avşar’ın kaleme aldığı Kafkasİslam Ordusu adlı kitap, bir neslin yitik hikayesini, tanıklar eşliğinde anlatıyor.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mursi'nin ailesinden Başkan Erdoğan'a teşekkür

Mursi'nin ailesinden Başkan Erdoğan'a teşekkür

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Feci kaza! Anne kız yaşamını yitirdi

Feci kaza! Anne kız yaşamını yitirdi

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'
 

POPÜLER HABERLER

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

Öğrencilere yaz tatilinde 2.842 lira

Öğrencilere yaz tatilinde 2.842 lira

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA