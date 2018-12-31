Kültür ve Turizm Bakanlığının halk kütüphanelerindeki hizmetleri ve e-kitapları cep telefonları üzerinden kolaylıkla ulaşılabilir hale getiren “Kütüphanem Cepte” mobil uygulamasını bir ayda yaklaşık 25 bin kişi kullanmaya başladı.
Türkiye’deki bin 160 halk kütüphanesindeki hizmetler ve binlerce e-kitaba tek tıkla ulaşabilme imkanının sunulduğu mobil uygulamayı henüz resmi duyurusu yapılmamasına karşın bir aylık sürede 25 bin kişi kullandı.
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