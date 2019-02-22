İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Bosna Hersek milli marşının yazarı Prof. Dr. Cemalettin Latiç’e saygı gecesi düzenliyor. Program yarın akşam, İstanbul Fatih’teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

FOTOĞRAF SERGİSİ VAR

Latiç’in hayatından kesitlerin yer alacağı fotoğraf sergisinin açılışıyla başlayacak programda, Latiç’in yaşamını anlatan bir belgesel gösterimi ile “Tanıklıklar” başlıklı konuşmalar yapılacak. Programda ayrıca Bosna Hersek Devlet Sanatçısı Leyla Yusiç bir konser verecek. Bosnak Hersek’in Yunus Emresi olarak nitelendirilen Prof. Dr. Cemalettin Latiç, 1957 yılında Bosna-Hersek’te dünyaya geldi. Medrese eğitimi alan Latiç, İslami Araştırmalar ve Dünya Edebiyatı alanlarında öğrenim gördü.

Bosna Hersek’in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ile 3 yıl hapishanede kalan Latiç, Bosna milli mücadelesinde de önemli görevler üstlenerek, Bosna Hersek milli marşını kaleme aldı. Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl üzerine de eserler veren Latiç, Star Gazetesi tarafından verilen Necip Fazıl Uluslar arası Kültür Sanat Ödülü’ne (2017) layık görüldü.

ESERLERİ TÜRKÇE’DE

Saraybosna Üniversitesi’nde tefsir profesörlüğü ve İkbal Kürsüsü Başkanlığı yapmakta olan Latiç’in eserleri, geçen ocak ayından itibaren Türkçeye kazandırılmaya başlanarak, “Gel En Sevgili”, “Gazi Hüsrev Bey” ve “Çarın Gözleri” adlı kitapları Türk okuyucularla buluştu.