Legend Filminden İlk Fragman Geldi

Filmdeki sıra dışı karakterlerin, görkemli kostümlerin ve her detayı özenle çalışıldığı belli olan dekorun ön planda olduğu fragman göz doldurdu. Mısır mitolojisini günümüze uyarlayan fantastik türdeki filmin Ocak 2019’da görücüye çıkması bekleniyor.

Fragman Linki

https://vimeo.com/305162362