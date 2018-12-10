Legend Filminden İlk Fragman Geldi

Filmdeki sıra dışı karakterlerin, görkemli kostümlerin ve her detayı özenle çalışıldığı belli olan dekorun ön planda olduğu fragman göz doldurdu. Mısır mitolojisini günümüze uyarlayan fantastik türdeki filmin Ocak 2019’da görücüye çıkması bekleniyor.
Fragman Linki
https://vimeo.com/305162362
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.