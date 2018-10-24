‘Leyla’nın Evi’ dokuzuncu sezonunda yine sahnede

Celile Toyon’un başrolde olduğu “Leyla’nın Evi” oyunu, dokuzuncu sezonuna yeni bir versiyonla girecek. Ekipte uzun süredir yer alan Dicle Alkan ve Meral Asiltürk, bu kez oyunda farklı rollerde oynayacaklar. 'Adı Efsane' dizisinde gençler tarafından sevilen Kaan Sevi ise, Almanya’dan gelen bir hip hopçu karakter olarak ekibe katılacak.

Nedim Saban’ın yönettiği, Bülent Seyran’ın ikinci yönetmenliğini yaptığı, Celile Toyon, Dicle Alkan, Fatih Dönmez, Halim Ercan, Meral Asiltürk, Kaan Sevi, Koray Kurt, İsmail Karaer’in rol aldığı oyunun yeni versiyonu için yapılan değişiklikleri değerlendiren Nedim Saban, “Hızlı değişen gündemde bazı sahnelerin ve karakterlerin güncellenmesi ve farklı yorumlanması gerekiyordu, böylece oyunun bir dokuz yıl daha oynanmasının önü açılmış oldu” dedi.

'Leyla' rolüne hayat veren Celile Toyon ise, “Oyuna başladığım zaman oğlum henüz evlenmemişti. Şimdi torunum var. Hayatında hiç çoluğa çocuğa karışmamış olan Leyla’nın da bir manevi torunu oluyor oyunda. Sürprizi bozmamak için söylemiyorum ama dokuz yüz oyun boyunca sanki o hayali Leyla da büyüdü. Onu gerçek torunum gibi sevmeye başladım. Birkaç yıl daha oynanırsa, belki küçük Leyla’nın okula başladığını gören yeni bir seyirci kuşağı oluşur" şeklinde konuştu.

‘Leyla’nın Evi’, 9 Ekim’de Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi, 13 Ekim’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gösterilerden sonra, 28 Ekim ve 9 Kasım’da Trump Gösteri Merkezi’nde oynanacak. Ayrıca Kasım’da Ankara ve Kayseri’de perde açacak.