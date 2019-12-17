Madama Butterfly Antalya DOB’da
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) ünlü besteci Giacomo Puccini’nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği “Madama Butterfly” operasını sanatseverlerle buluşturacak.
İki perdelik eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde 21 Aralık’ta saat 20.00’de sahneleyecek.Orkestrayı şef Tulio Gagliardo’nun yönettiği, koroyu şef Mahir Seyrek’in çalıştırdığı eserde, “Madama Butterfly” rolünü Nurdan Küçükekmekçi canlandıracak.
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