‘Mahsusa’ vizyona hazır

27.12.2019 03:07 - Güncelleme: 27.12.2019 03:07

Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın konu edildiği ‘Mahsusa’ filminde, Fransız kız ile Osmanlı ajanının aşkı beyaz perdeye geliyor. Yapımcılığını UNC Film’in, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin’in yaptığı ‘Mahsusa’ filmi gerçek tarihten esinlenilerek senaryoya uyarlandı. Filmin konusu şöyle: Ali Reşat Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam’a gönderilir. Bu sırada, Fransız elçinin kızı Clarette ile tanışır. Önceleri görev amacıyla kurduğu yakınlaşma zamanla güçlü bir aşka dönüşür. Bu aşkın gölgesinde kalan kriptonun gizemi, günümüze kadar gelir. Günümüzde yaşayan ve genç bir yazar olan Oya, geçmişteki bu aşkı konu eden bir roman yazdığı sıralarda, bu mührün gizli kalmış karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarır. Bu durum, onun tehlikeli bir serüvenin içine girmesine neden olur.