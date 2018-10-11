Malatya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-15 Kasım arası düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'de yarışacak filmler ve jüri üyeleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen festivalin detayları, The Marmara Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.

Toplantıya, jüri üyelerinin yanı sıra oyuncular, yönetmenler ve sinema sektöründen çok sayıda davetli katıldı.

Vuslat Saraçoğlu'nun "Borç", Abdurrahman Öner'in "Aydede", Ramin Matin'in "Son Çıkış", Hüseyin Karabey'in "İçerdekiler", Murat Düzgünoğlu'nun "Halef", Banu Sıvacı'nın "Güvercin" Ensar Altay'ın "Meleklerin Koruyucusu", Mehmet Güreli'nin "Dört Köşeli Üçgen", Ömür Atay'ın "Kardeşler", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons", Cafer Özgül'ün "Sükut Evi", Mustafa Karadeniz'in "Çınar" ve Osman Nail Doğan'ın "Güvercin Hırsızları" filmi, "Ulusal Uzun Metraj Yarışma" filmleri arasında yer alacak.

Ulusal yarışmanın jürisini ise Reis Çelik'in başkanlığında Şerif Sezer, Gökhan Tiryaki, Haluk Piyesi ve Ali Aga oluşturacak.

"Uluslararası Uzun Metraj Yarışma"sında ise "Aga", "Aşırı Küçük Bir Nesne", "Doğum Günün Kutlu Olsun", "Sessizlikte", "Son Çocuk", "Süleyman Dağı", "Turunç Günleri", "Volkan", "Yazdan Kalanlar", "Yük", "Anons" ve "Meleklerin Koruyucusu" filmleri yarışacak.

Uluslararası filmler, Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığında oyuncu koçu Vernice Klier, İtalyan yapımcı-yönetmen Giulia Achilli ve Hırvat oyuncu Ivana Roscic'den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

"Ulusal Kısa Metraj Yarışma"da da Emre Konuk, Ömer Sevimli, Neslihan Atagül Doğulu, Tuba Özden Deniz ve Natali Yeres'ten oluşan jüri 348 başvuru arasından finale kalan "Kimse Elimi Tutmasın", "Pantolon", "Her Şey Yolunda", "İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar", "Balık Kraker", "Hikayeci", "Boşluk", "Görüşme", "Sonsuz" ve "Sen Adam mısın" filmleri arasından en iyileri seçecek.

"Uluslararası Kısa Metraj Yarışma" bölümünde de "Katil", "Zacarias", "Kırmızı Kadife", "Kısa" ve "Öğretmen", Amir Masoud Soheli, Mehmet Bahadır Er ve Lina Bokhary'den oluşan jürinin değerlendirmesine sunulacak.

"Malatya Film Platformu" kapsamında "Anadolu Leoparı" filmiyle Emre Kayış, "Bir Düş Gördüm" filmiyle Murat Çeri, "Çok Süper Birşey" filmiyle Sinan Sertel, "İstanbul'un Kayıp Rüya'sı" filmiyle Cengiz Asiltürk, "Maskeler" filmiyle Nuri Cihan Özdoğan ve "Yedinci Ocak" filmiyle Haydar Şişman "TRT Ön Alım Desteği" için yarışacak.

"Ali'nin Tabiatı", "Aralık", "Havuz", "Kusur", "Melek", "Umut" ve "Üç Arkadaş" filmleri ise "Ertem Eğilmez Aile Filmleri" ödülü finalistleri olarak festivalde yer alacak.

Hızlı adımlarla festivale doğru

Festivalin Onursal Başkanı ve Malatya Valisi Ali Kaban toplantıda yaptığı konuşmada, Malatya'nın tarihten getirdiği birikimiyle farklı kültürleri bir arada barındırdığını söyledi.

Malatya'nın tanıtımının yapılması gerektiğine vurgu yapan Kaban, şunları kaydetti:

"Malatya Uluslararası Film Festivali, büyük bir çabanın bir parçası olarak, kendini farklı bir tarzda ifade etmeli. O anlamda festivalimiz istikrarıyla her tür spekülasyondan uzak, istikamet tutturmuş yapısıyla, Malatya'nın yanı sıra sinemamızın tanıtılması açısından önemlidir. Önümüzdeki uzun yolda festival olarak kendimizi farklılaştıracak süreçler için sürekli arayış içerisindeyiz."

Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da uzun uğraşların sonucunda festivalin ortaya çıkarıldığını ve bugünden sonra da çok daha hızlı adımlar atarak festivali gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Polat, belediyecilik faaliyetlerinin hayatın her alanını kapsadığına dikkati çekerek, "Şehrimizi bir öte noktaya taşımamız gerekiyor. Malatya, tarihi milattan önce 7000'li yıllara dayanan ve birçok medeniyete beşiklik etmiş, özellikle Cumhuriyet döneminin önemli şehirlerinden. Sevginin, hoşgörünün, birliğin beraberliğin şehridir Malatya. Sanat alanında atacağımız birçok adım olduğu gibi film festivaliyle de herkesi buluşturuyoruz." diye konuştu.

Bu yıl yeni bölümler ve ödüller festival programında yer alacak

Festival Direktörü Suat Köçer ise Türk sinemasının farklı türlerde filmlerin üretildiği geniş bir endüstri olmaya başladığının altını çizdi.

Bu yıl birçok yeniliğin festivale dahil edildiği bilgisini veren Göçer, "Öğrenciler Festivalde" bölümüyle 10 üniversiteden 5'er öğrenciyi festivalde misafir edeceklerini belirtti.

Göçer, bu yıl Lütfi Akad adına "En İyi İlk Film Ödülü", "Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü" ve "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü" olmak üzere 3 yeni ödül vereceklerini aktardı.

"Malatya Film Platformu"nun çok büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Suat Köçer, bu kapsamda "Ertem Eğilmez Aile Filmleri Desteği" ve "TRT Ön Alım Desteği"nin yanı sıra, "TRT Kısa Film Yapım Desteği"de de 3 kısa filme 10'ar bin lira para ödülü verileceğini sözlerine ekledi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli de TRT'nin sinemaya destek vermek için çalıştığına işaret ederek, festivalin faaliyetlerinin çok yerinde olduğunu söyledi

Kamu sorumluluğu bilinciyle hareket ettiklerini hatırlatan Yürekli, ulusal ve uluslararası birçok festivalde bağımsız sinemacıları desteklediklerine değindi.

Toplantıda ayrıca festivalin yürütme kurulu üyeleri Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Uluslararası Program Direktörü Yusuf Bahar, Malatya Film Platformu Direktörü Belkıs Bayrak ve Şerif Sezer konuşma yaptı.

Konuk ülke Filistin

Türk ve dünya sinemasından seçkin örneklerin izleyiciyle buluşacağı 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde bu yıl konuk ülke Filistin'den uzun metraj "Wajib", "Gost Hunting" ve "Writing on Snow" filmlerinin yanı sıra kısa filmler de sinemaseverlerle buluşacak.

"Korku Tüneli" bölümünde yerli ve yabancı korku filmlerinin gösteriminin yapılacağı, "Komedi Vitrini" bölümünde "Arif V 216" filmiyle Cem Yılmaz'ın konuk olacağı festivalde Cengiz Aytmatov ve Tevfik İsmailov için anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Malatya Uluslararası Film Festivali'nin "Onur Ödülleri" bu yıl Şener Şen, Perran Kutman ve Osman Sınav'a verilirken, "Sinema Emek Ödülü" makyaj sanatçısı Derya Ergün'e, "Türk Sinemasına Katkı Ödülleri" Hüseyin Yeşil ile Cemal Okan'a takdim edilecek.