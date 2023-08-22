Malatya'daki kırk kardeşler şehitliğinde restorasyon tamamlandı

Kırk Kardeşler Şehitliği ve Usta Şagirt Kümbetinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gürkan'a AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, şehitliğin kendi yapısını bozmadan çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Halk arasında Battalgazi döneminde, bu bölgede yapılan bir savaşta şehit düşen, Battalgazi'nin kırka yakın arkadaşının mezarlığı olarak bilinen Kırk Kardeşler Şehitliğinin taşları karışmış, birçoğu ise tahrip edilmiş durumdaydı. 6 Şubat depreminden önce Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan şehitlikte çalışmalar tamamlandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bugün Kırk Kardeşler Şehitliğindeyiz. Burası kendi haline terk edilmişti. Belediyemiz Koruma Kurulunda gerekli izni ve planlama onayını aldıktan sonra, gerek Kırk Kardeşler Şehitliği gerek Usta Şagirt Kümbetinin restorasyon çalışmalarına başladılar. Bugün itibariyle de restorasyon çalışmaları bitmiş durumda " şeklinde konuştu.

"ELİMİZİ ATMADIĞIMIZ HİÇBİR KÜLTÜREL MİRASIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Kırk Kardeşler Şehitliği ve Usta Şagirt Kümbetinin tarih açısından önemine de değinen Başkan Gürkan, "Burası Anadolu Selçuklu döneminin çok öncesinde Battalgazi, Hüseyin Gazi, Emir Ömerlerin, Ahmet Duranların, Horasan Babaların olduğu dönemdeki şehitlik. Geçmişine sahip çıkmayanın geleceğine güvenle bakması mümkün değildir. Bu anlamda biz ecdat yadigarı bütün eserlerin ayağa kaldırılması noktasında hanlar, hamamlar, kümbetler, camiler, medreseler, kışlalar, surlar, namazgâhlar hepsini ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle de Malatya genelinde elimizi atmadığımız hiçbir kültürel mirasımız, vakıf eserimiz söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN ŞANINA ŞEREFİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE DÜZENLEME YAPILIYOR"



Yapılan çalışmaların, yapıların özüne uygun şekilde tamamladığına dikkat çeken Başkan Gürkan, "Kırk Kardeşler Şehitliği yine belediyemiz tarafından gerekli izinler alınarak, bütün planlar yapılarak ve ilgili planlar ilgili kurulda onaylatılarak tamamlandı ve restorasyon çalışmalarına başlandı. Bu şehitliğimiz de kendine uygun bir şekilde çalışmaları bitirilmiş, çiçeklendirme işlemi de başlamıştır. İnşallah şehitlerimizin şanına, şerefine uygun bir şekilde düzenleme yapılıyor. Düzenlemeyi yapan tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Şehitlerimize de cenabı Allahtan rahmet diliyorum. Allah onların yüzü suyu hürmetine istikbalimizi aydınlatsın" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN MUHTELİF YERLERİNDEN GELEN VE DUA EDEN İNSANLARIMIZ VAR"



Restorasyonları tamamlanan yapıları ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, sadece Malatya'dan değil, ülkenin her yerinden ziyaretçi alması bakımından şehitliğin restorasyonunun önemine vurgu yaptı. Tüfenkci, "Deprem felaketini yaşayan Malatya'mızda bir yandan depremde hasar gören şehrimizin ticari merkezimizin ayağa kaldırılması noktasında gayret gösterirken, bir yandan da depremden önce Büyükşehir Belediyemiz tarafından imarına ve restorasyonuna başlanan Kırk Kardeşler Şehitliği ve Usta Şagirt Kümbetinin yenileme çalışmalarının bitmiş halini görmüş olduk. Başkanıma ve ekibine teşekkür ederim. Kırk Kardeşler Şehitliği, Battalgazi'miz ve Malatya'mız için önemli. Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan bir şehitlik. Dolayısıyla buraya sadece Battalgazi ve Malatyalıların değil, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden ilgi göstererek gelen ve dilek dileyen, dua eden insanlarımız var. Malatya'ya yakışır şekilde buranın restorasyonunun sağlanması, bizler için de gurur verici. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"YARIM KALAN İŞLERİN BİTİRİLMESİ NOKTASINDA BELEDİYEMİZİN GÜCÜNÜ GÖRÜYORUZ"



Malatya'daki çalışmalarda depremin etkilerinin öncelikli olduğunu ancak deprem öncesi yarım kalan çalışmaların da tamamlanması gerektiğine değinen Tüfenkci, "Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki deprem elbette ki önceliğimiz. Depremden önce şehrin muhtelif yerlerinde başlanan gerek yol, asfalt, park ve bahçe, gerek Malatya'ya kazandırdığımız eserler, gençlik merkezleri, spor merkezleri, kuşak yolları, özel harekât binaları, göletlerle Malatya'yı çok daha iyi bir konuma getirmiştik. Depremle birlikte şimdiki ana önceliğimiz elbette şehrin merkezinin ayağa kaldırılması. Ama yarım kalan işlerin de bu arada bitirilmesi noktasında Belediyemizin gücünü de görüyoruz. Başkanımıza ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.