Mardin'i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardan beridir iç içe ve kardeşçe yaşandığı, taşların oya gibi işlendiği, tarihi camileri, medreseleri, manastırları ve antik kentleriyle son yılların gözde şehri Mardin, turizmin tercih edilen mekanları arasında yerini aldı.

Yatılı ve günübirlik gelen misafirlerle eski günlerine kavuşan kentte, oteller rezervasyon taleplerine yetişemiyor. 10 aydır, şehre gelen turist sayısı yaklaşık 3 milyonu buldu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, terörle mücadelede vatandaşların sabrederek kendilerine dua ettiğini, son 2 yıldır kente huzur ve güvenin hakim olduğunu belirtti.

Vatandaşların ve esnafın bu durumdan memnun olduğunu, herkesin yüzünün güldüğünü anlatan Yaman, terörle mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Otellerde yer kalmadığından bahseden Yaman, şöyle konuştu:

"Hafta sonları bütün yataklı tesisler dolu. Şu ana kadar yatılı gelen misafir sayımız da 400 bini aştı. Günübirlik gelen ise 2 milyonun üzerinde. Yatılı ve günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 3 milyon turist Mardin'i ziyaret etti. Yıl sonuna kadar bu rakamın daha da artacağını biliyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre ekim ayında bütün oteller doldu. Oteller gelen rezervasyonları karşılayamıyor. Mardin, son 1,5 yıldır Türkiye'de merak edilen ve gezilmek istenen şehirler arasında yer alıyor. Hedefimiz daha yüksek rakamlar."