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‘Mavi Kuş’ sahnede

Yazar Mustafa Kutlu’nun yazdığı, Özgür Kaymak’ın oyunlaştırıp yönettiği ‘Mavi Kuş’ Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluştu.

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Yazar Mustafa Kutlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu “Mavi Kuş”un prömiyeri yapıldı. Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’ndeki ilk gösterime, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Hilmi Zafer Şahin ve Bahtiyar Engin’in aralarında bulunduğu sanatçılar, gazeteciler ve eleştirmenler katıldı.

ANADOLU SICAKLIĞI VAR

Oyunun yönetmeni Özgür Kaymak, oyunu çok kısıtlı bir sürede sahneye aktardıkları için biraz zorlandıklarını belirterek “Hikayemiz çok tanıdık, çok bizden. Çalışmalar da çok keyifli geçti.Sinema ve hayatın gerçekliğinin iç içe girdiği bir hikayeyi bir de tiyatroya uyarlayınca biraz zorlandık ama iyi bir şey ortaya çıktı” dedi. Oyunda “Beşir Ağa” karakterini canlandıran başrol oyuncularından Şevket Avşar, seyirciyi çok güzel bir yol hikayesinin beklediğini dile getirerek “Anadolu’nun sıcaklığına, yokluk yıllarına şahit olacaksınız” diye konuştu. 

SÜRPRİZLİ YOL HİKAYESİ

“Mavi Kuş”ta Asrın Gurur Kuyucak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Begüm Akdoğan Akkaya, Behice Maurer, Besim Demirkıran, Burcu Sarıgül, Cafer Alpsolay, Deniz Akkaya, Efe Ünal, Ercan Demirhan, Hakan Örge, Kamer Karabektaş, Nazım Hikmet Yıldırım, Onur Demircan, Salih Salcan, Sibel Topaloğlu, Şevket Avşar, Tarık Köksal, Yiğit Ali Uslu, Yusuf Aytekin ve Zeki Yıldırım rol alıyor. Oyunun müziğini Okan Kaya, dramaturgisini Hatice Yurtdurdu, sahne tasarımını Rıfkı Demirelli, kostüm tasarımını Zuhal Soy hazırladı. Oyun 26-27 Nisan ve 2-3-4 Mayıs tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde izlenebilecek. Oyun, tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü “Mavi Kuş”ta yolları kesişen bir grup yolcunun sürprizli yol hikayesini konu alıyor.

Eli tren kapısına sıkışan kadının yaşadığı korkunç anlar görüntülendi

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