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Mavi Kuş martta uçacak

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran: Şehir Tiyatrolarında yerli ve milli tiyatro oyunlarımızın sayısını artırdık. Mustafa Kutlu’nun Mavi Kuş ve İskender Pala’nın Lale Devri eserleri de mart ayından itibaren sahnelenecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, “Şehir Tiyatrolarında yerli ve milli tiyatro oyunlarımızın sayısını artırdık. Mustafa Kutlu’nun ‘Mavi Kuş’ ve İskender Pala’nın ‘Lale Devri’  eserleri de Mart ayından itibaren sahnelenecek. Şehir Tiyatroları’nda  2018 yılında 550 binin üzerinde izleyiciye ulaştık” dedi. 

STK DESTEĞİ ÖNEMLİ

Duran, kamu kurumlarının sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek kültürel faaliyetlere yönelmesini olumlu bulduğuna işaret ederek, kültür sanat alanlarının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.      

Medya Sanat Merkezi (MSM) Genel Başkanı İsmail Halis de kültürel iktidar meselesini değil kültürel iklim ve kültürel mecra işini önemsediğini vurgulayarak, “2019 yılında kültür sanat muhabirliği, kısa film okulu ve belgesel festivali etkinlikleri hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.      

ÖNCE YERLİ HİKAYE

MSM Senaryo Okulu Koordinatörü Oktay Berber ise Senaryo Okulu’na başvuran 200’e yakın kişiden 30 kişinin seçildiğine dikkati çekerek, “Gelişen ve büyüyen bu sektöre yerli ve milli hikayelerimizi anlatacak senaristler yetiştirmek için yola çıktık” ifadelerini kullandı.   

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