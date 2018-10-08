Mehmet Âkif 30’lu yılların sınavında

M. Âkif’in ölümünden ( 27 Aralık 1936) yaklaşık üç ay sonra, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Yeni Adam’ında, 11 Mart-15 Nisan 1937 arasında, içlerinde Abdülhak Hâmid, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sabahattin Ali, Sabiha Zekeriya Sertel, Atsız, Peyami Safa, Ataç gibi isimlerin de bulunduğu 22 katılımcıyla yedi soruluk bir anket düzenlenir.

Bugün için solda ve sağda olarak tanımlanan katılımcılar yelpazesinin dengeli dağılım izlenimine karşın, kitabı yayına hazırlayan Yusuf Turan Günaydın’ın, Yahya Kemal, Midhat Cemal, Hasan Basri Çantay, Ahmet Hamdi Akseki, hatta Elmalılı Hamdi Yazır gibi isimlerin yer almayışına dikkat çektiğini de belirtmeli. (11)

Hâmid’in anket sorularını yanıtlamaktan kaçınırcasına son derece kısa ve diplomatik yanıtlar verdiği görülürken (17) P. Safa’nın “aruzun cenazesini yıkayarak gömmüştür” saptaması dikkat çekiyor. “Ölüm karşısındaki insan” konusunda “hassasiyeti” olmadığını belirtmesi ise anlamlı. (19)

Şükûfe Nihal (22-27) ve Kerim Sadi (50)’nin çok sert eleştirilerinin yanında, Sabiha Sertel, Sadri Ertem, Sabahattin Ali’nin sınıfsal yaklaşım kaygıları öne çıkıyor. Her üçünde de Akif’in küçük burjuva sınıfının temsilcisi olduğu ifade edilirken (28,45,50), Sertel’in “Aruzu daha Türkçeleştirmiştir, fakat bir devir açacak rol oynamamıştır” saptamasına (28), S. Ertem’in, “Dil itibarıyla diğer zümrelerin muvaffak olamadığı şekilde millidir” (45) ve “Avrupa’ya karşı dik ve keskin bir istiklâl taraftarıdır.” (46) biçimindeki anti-emperyalist vurgusu eşlik ediyor. Tabii, renkli benzetmeleri de: “Vakti geçmiş bir Süleyman Dede, bir müslüman Dante’’dir. (45)

S. Ali’nin daha ılımlı bir yaklaşımı var: "Reformist din şairi… kuvvetli sanatkâr tarafları vardır.” (42)

Suphi Nuri İleri ise, eleştirel yaklaşımını özellikle İstiklâl Marşı’na yönelterek, böyle bir marşın “korkma” ile başlamasını yersiz bulur. (39-41, 70-73) Ataç’ın da benzer yaklaşımına işaret etmeli. (76-77)

Burhan Belge, Âkif’i “Son Osmanlı’’dan ziyade, “son İslamcı Türk” olarak tanımlarken, Ziya Gökalp örneği “gecikmiş” bulur. (36)

Yusuf Ziya Ortaç’ın, İstiklâl Marşı’nı, “İnkılâbın değil, ihtilâlin sesi” olarak tanımlaması dikkat çekici. (54)

Atsız’a gelince; onu “Osmanlı milliyetçisi” görüyor ve bu başlıkla sınıflandırdıklarının “çok defa dinci gibi gözükmüş” olduklarına işaret ediyor. Kişiliği hakkında ise güçlü ifadeler geliştiriyor: “Bugün memlekette boru öttürmeye kalkan bazı şairimsi kimseler, Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul’da aşk ve fuhuş manzumeleri yazarken Âkif’in Anadolu’ya geçmiş olması başlı başına hizmet ve kıymet teşkil eder.’’Öte yandan, ülkeyi terk edişini de onaylar gibidir: “Hissen, fikren ve vicdanen taraftar olmadığı şeyleri kabul eder gibi görünmek küçüklüğüne düşmemiştir.” (65)

Ya sanatsal yönü?

Bu konuda da değerlendirmeler çeşitli. En ilginç sayılabileceklerden biri Tanpınar’ınki:

“O, Fikret’in biraz daha sade dil kullanan, aruzu gündelik cümlelere daha iyi uyduran bir şakirdi idi. Fikret aruza ezan okutturmuştu; o, iskambil oynattı, öteberi sattırdı, düğün dernek yaptırdı; velhasıl aruzu hemen gündelik mevzua soktu. Fakat bunu şiirin bir kazancı zannetmemelidir.” (31)

Âkif’in şiirindeki “dinsel” boyut mu?: “Âkif hiçbir zaman büyük bir din şairi de olamamıştır. Çünkü onda büyük din şairlerinin farikası olan mistik hamle yoktur; o kuru bir Ehlisünnet şairidir ve dini de biraz imparatorluk ile karıştırır.” (31)

Ve bir kuşak analizi: “Bizim neslimiz ve bugünkü hayatımız Âkif’in fikirlerine tam manasıyla zıttır… Ben kendi hesabıma Âkif’i hiçbir zaman sevemedim ve lezzetle okumadım; ondan ve eserinden hiçbir ders almadım.” (32)

Orhan Seyfi Orhon da aynı eksende: “Âkif’in şiirlerinde yüksek bir din cazibesi, yüksek dini bir heyecan bulmuyorum. O, hiç mistik değildir.” (51)

Şiirindeki sanatsal boyuta ise farklı bir yaklaşımı var: “Aruzla her hatıra geleni yazıvermek bir kıymet midir? Bence Âkif’in değeri vezin oyuncaklarında, bu kolay işlerde değil, iç taraftadır. Bize yeni bir ses duyurabilen mısralarındadır… Âkif halis İstanbul çocuğudur. Onda milli ve mahalli zevk kuvvetlidir. Bence onun asıl kıymetini yapan budur.” (52)

Raif Necdet, yargısının içine Muallim Naci ve Fikret’i de katarak, hiçbir şairin aruza Âkif gibi hakim olamadığını söyler. (57)

Atsız da benzer biçimde düşünür. (65)

Ataç’a gelince; aruzda Fikret’in “muakkibi” olmaktan başka bir şey olmadığını, yaptıklarının hepsinin zaten Fikret tarafından yapıldığını vurgular. (60)

Günaydın’ın kitabın sonuna eklediği mütevazı biyografik ek ve dizin yardımcı rehber niteliğinde. Önsözün ise işlevsel niteliği vurgulanmalı.

Giderek çoraklaşan kültür ortamımızda, düşünsel tartışmalara yol açabilecek bu tür çalışmaların çoğalması dileğiyle…

Şair Mehmet Âkif İçin Memleketin Fikir ve Edebiyat Adamları Ne diyor? İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Yay. Haz: Yusuf Turan Günaydın, Kopernik Kitap, 2018, İstanbul (87 s.)