Merhaba TÜYAP

Bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı yarın İstanbul’da başlıyor. Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliği yapılacak. Fuar kapsamında düzenlenen imza günlerinde birçok yazar okurlarıyla bir araya geleçek. Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 18 Kasım’a kadar sürecek fuarın genç kuşak okurlara yönelik tasarlanan yeni etkinlik alanında, gençler için farklı etkinlikler gerçekleşecek. ARTİST İstanbul Sanat Fuarı da kitap fuarı boyunca ziyarete açık olacak.

Star Gazetesi ve kitap eki Tüyap’ta

gazetemizin aylık ücretsiz ilavesi Star Kitap yarın bayilerde olacak. Ayrıca, Star Gazetesi ve Star Kitap standı TÜYAP’ta da yer alacak. Kitap ekinde bu ay, TÜYAP Kitap Fuarı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve haberlerin yanı sıra Türk şiirinde İkinci Yeni akımının etkileri sorgulanıyor. Ütopyacılığın kurucu mitleri konusu ise kapak dosyası olarak okurları bekliyor olacak.

‘Sultan’dan ‘Arkadaşım Selim’ söyleşisi