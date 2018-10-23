Mersin Yumuktepe Höyüğü'nde 9 bin yıllık mühür bulundu

Anadolunun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkan ve günümüzde merkez Toroslar ilçesinde bulunan Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yılki kazı çalışmaları sona erdi.

İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekibin gerçekleştirdiği kazılarda, Neolitik döneme ait obsidyen ok ucu, milattan önce 6 bin 800'lü yıllarda kullanıldığı düşünülen geometrik desenli mühür ile kalkolitik tabakada sayma için kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda sapan taşı çıkarıldı.

Bölgenin geçmişiyle ilgili çok iyi bilgilere ulaştıklarını belirten Caneva, bulunan eserleri müzeye gönderdiklerini belirtti.

Kazılarda ulaşılan tabakaların Yumuktepe'nin tarihi hakkında ipuçları verdiğinden bahseden Caneva, 5 farklı yapı katının ortaya çıkartıldığını anlattı.

Ceneva, neolitik dönemde ait kazının çok zor olduğunu ve evlerin çok hassas bir maddeyle yapıldığını söyledi.

"9 bin yıl öncesine ait"

Kazılarda ok ucu ile birlikte bir de mühür çıktığını belirten Caneva, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 9 bin yıl öncesine ait bir mühür bulundu. Mühür özel mülkiyet demek. Onu göstermek için kullanılıyor. Mührün üzerinde geometrik desenler var. Ayrıca çocuk vazo mezarı da bulduk. Geçtiğimiz yıl ilk parçaları çıkmıştı bu yıl da bir kaç parçasını çıkardık. Ancak maalesef çok kötü bir durumda. Vazonun içerisinde çocuk mezarı çıktı. Eksik parçaları da bulursak bir bütün haline getireceğiz bu büyük vazoyu."

Caneva ayrıca, kalkolitik tabakada çok sayıda sapan taşı bulduklarını, bunların topraktan yapıldığını ve çok hassas olduğunu belirterek, "Gerçek silah amaçlı olmayabilir. Bence sayma aleti olabilir. Çünkü ticaret varsa saymak gerekiyor. Yazı yoktu o zaman, sayma için kullanılan alet olması lazım" dedi.