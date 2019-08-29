Mesut Uçakan yeniden setlerde 

Türk sinemasında “Reis Bey”, “Kelebekler Sonsuza Uçar”, “Yalnız Değilsiniz” gibi filmlerle adından söz ettiren yönetmen Mesut Uçakan, yeni filmi “Suveyda”nın çekimlerini Kayseri’de gerçekleştiriyor. “Suveyda” ile 12 yıl sonra seyirci karşısına çıkmaya hazırlan Uçakan, filmde 11 yaşındaki bir çocuğun gözünden Türkiye’nin bir döneminde yaşanan olayları anlatıyor.

AMAÇ KUR’AN SEVGİSİ

11 yaşındaki Hadim isimli karakterin bir Anadolu köyünde 1940’lı yıllarda yasakların yaşandığı dönemde hafız olma mücadelesini konu olan filmin çekimlerine, Kayseri’nin Develi ilçesi Soysallı Mahallesi’nde başlandı. Yapımcı ve yönetmen Uçakan, filmin adını kalpteki siyah nokta anlamına gel “Suveyda” olarak belirlediklerini söyledi. Türkiye’nin bir dönemini konu alan filmde 11 yaşındaki Hadim’in Kur’an-ı Kerim sevgisi ve hafız olma mücadelesinin anlatıldığını dile getiren Uçakan, ‘’Bizim burada vermeye çalıştığımız daha çok Kur’an-ı Kerim sevgisi ve hafızlık noktasına günümüz çocukları ve gençliğinin dikkatini çekmek” şeklinde konuştu.