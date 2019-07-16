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Metal fırtına Alfarabi 

Şarkılarıyla İslami değerleri anlatan Malezyalı heavy metal grubu Alfarabi, sıra dışı tarzlarıyla ülke çapında ilgi çekiyor. 

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Malezyalı heavy metal grubu Alfarabi, İslam ahlakı ve değerlerini metal müzik üzerinden anlatıyor. Bir grup yazılım mühendisinin 2009’da başkent Kuala Lumpur’da kurduğu Alfarabi grubu, heavy metal müziği İslam’la sentezleyen yapısıyla türünün diğer örneklerinden farklılık gösteriyor.      

Grubun kurucusu Nazri Alias ritim gitarda, eşi Rina Ghazali bas gitarda yer alırken vokalde Nasaie Nawawi, solo gitarda Kamarul Borhan ve davulda Adie Wady bulunuyor.  

HAYRANLARI ÇOK  

Alfarabi grubu, Malezya’nın dışında Müslüman nüfusun yaşadığı bütün Güneydoğu Asya ülkelerinde de hayran kitlesine sahip. Giyim tarzları tıpkı diğer heavy metal müzisyenleri gibi siyah ağırlıklı olan grup üyeleri, bu tarza İslami unsurları da ilave ediyor.  

Şeytanın sayısı olarak addedilen rakamları sembol edinen bazı metal gruplarına alternatif olarak Alfarabi, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in katıldığı Bedir Savaşı’ndaki asker sayısı olan 313’ü sembol olarak kullanıyor.

ÜÇ ALBÜMLERİ VAR

Müziklerinde ilhamını İslam alimi ve filozofu Farabi’den aldıklarını söyleyen ve bu sebeple isimlerini “Alfarabi” olarak belirleyen grup üyeleri, konserlerinde de kostüm olarak Farabi’ye saygılarından ötürü sarık giyerek sahneye çıkıyor.      

Şimdiye kadar üç albüm çıkartan grup, yeni albüm çalışmalarına başlamış durumda. 

Grup üyelerinden Nasaie, heavy metal müziği “şeytanın bir vasıtası görüp” dinlenmesini yasaklayan ülkelerin bulunduğuna işaret ederek “Heavy metali dinleyen bazı toplulukların kötü bir hayat tarzı benimsemesi müziği de kötü hale getirmez. Bu ülkeler heavy metal müziği, bizim faaliyetlerimize bakarak da değerlendirebilir”  diyor. 

FARABİ MÜZİKTE ÖNEMLİ BİR İSİM 

2009’da kurulan grup, heavy metal müziği İslami değerlerle sentezliyor. Grubun bas gitarist Rina Ghazali: Farabi, müzik ilminde oldukça önemli bir İslam alimi. İnsanların Farabi’nin ne kadar önemli olduğunu öğrenmesi için grubumuza onun ismini verdik. 

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