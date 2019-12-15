Mevlana 746. vuslat yıl dönümünde anıldı
Sancaktepe Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslata erişinin 746’ıncı yıl dönümü kapsamında “Şeb-i Arus” gecesi düzenledi.
Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bu topraklarda Yunus Emrelerin, İbnü’l Arabilerin, Hacı Bayram Velilerin, Mevlanaların açtığı yolda önce insan önce millet diyebilmeyi başarmış, kardeşliği, sevgiyi, barışı her türlü maddi değerlerin üzerine çıkarabilmiş aziz bir milletiz biz” dedi. Konuşmaların ardından “Şeb-i Arus” gecesinde düzenlenen semah gösterisi izleyenleri mest etti.
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