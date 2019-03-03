'Mevlana’nın hoşgörü anlayışıyla yola çıktık'

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Mevlana’nın hoşgörüsünü, Dede Korkut’un kahramanlıklarını ve Hacivat-Karagöz’ün bilgeliğini Rusya’da sahneleyerek, sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını söyledi. “2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı”nın açılışı, 8 Nisan’da Rusya’nın başkenti Moskova’nın önemli sanat kurumlarından Bolşoy Tiyatrosu’nda, bale ve operayı buluşturan “Troya” gösterisiyle yapılacak.

4 ESER SAHNELENECEK

İki ülke arasındaki kültür yılının kendisinin de Homeros rolünü üstlendiği “Troya” ile başlayacağını belirten Kurt “Balenin, operanın, orkestranın iç içe olduğu, görkemli mapping sistemlerinin kullanıldığı, etkileyici, büyük bir prodüksiyon oldu. Bu eseri, yurt dışında temsil etmek de gurur verici. Ülkemize yakışan çok büyük bir eser oldu” dedi. Kurt, DT’nin, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı için pek çok proje ile Rus tiyatrolarında ve Türk Cumhuriyetlerinde temsil vereceğini ve bu kapsamda 4 eseri sahneye koyacaklarını açıkladı. Bunlardan birinin Kazan’da Konya Devlet Tiyatrosunun “Uyan” isimli eser olduğunu, yönetmenliğini Yaşar Özboz’un üstlendiği bu eserin Mevlana’nın Mesnevi’sinden oyunlaştırıldığını kaydetti.

Kurt, “Uyan, Mevlana’nın büyük hoşgörüsü içerisinde dünyayı kucaklayan bir eser. Hem semanın, sevginin hem de hikayelerin olduğu, toplumu kucaklayan bir eser olması sebebiyle kucaklayıcı, barış dolu bir oyunu seçtik. Eser Tataristan’ın başkenti Kazan’da sahnelenecek. DT adına bu çok önemli bir şey” diye konuştu.