Millet menfaatini zerre düşünmediler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in katıldıkları bir televizyon programında dile getirdikleri ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ içerikli sözleri tepki çekmeye devam ediyor. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı yazılı bir açıklama yaparak, her iki ismin hukuk tanımaz sözlerini kınadı. Bıyıklı, ikilinin sözlerini ‘Türkiye’ye yönelik ortak ihanetin bir paydası’ olarak değerlendirdi.

KIŞKIRTMA KOKUYOR

Söz konusu açıklamada ‘’Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, millî ve manevi değerleri, tartışılmaz konuların başında gelmektedir. Bu minvalde devlet erkânını temsil eden ve halkın ortak görüşü ve elde ettiği çoğunlukla ülkemizin yönetim kademesini dolduran şahıslar da hiçbir seviyesiz polemiğin ve hadsiz tartışmaların konusu olmayacağı gibi, haklarında adi sözler sarf edilmesine de elbette tahammül edilemez’’ denildi.

Darbe çağrışımlı her türlü imanın demokratik zemini yok sayan bir kışkırtma olduğunun altı çizilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in yaptığı açıklamalara baktığımızda, bırakın kendilerine yakıştırdıkları “sanatçı” kavramını, umumi eğlence hatta mizah malzemesi bile olamayacak kadar alçaldıklarına şahit olduk. Kendilerinin zaman zaman kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan ülkenin istikrarlı ve gelişen rotasını yadırgayışlarına, devlet erkânına ve bilhassa Cumhurbaşkanımıza karşı söylemlerinin hadsizliğine şahit olmuştuk.

TEHLİKELİ KÖTÜLÜK

Kötülük önce kaynağı için tehlike teşkil eder. Akpınar ve Gezen, halkın birliğini, bütünlüğünü ve sokaktaki huzuru hazmedemeyişlerini alenen kötülüğe azmettirmek üzerinden net bir biçimde ifade etmişlerdir.

Bu tavır, ne arkasına sığındıkları sanatın, ne de savundukları hak ve özgürlüklerin bir parçası olabilir. Milletin menfaatini zerre kadar umursamadıklarını yaptıkları açıklamalarla bir kez daha ortaya koymuşlardır. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak, bu türden kışkırtmaları şiddetle kınıyoruz.