Milletin duasına ortak oldu

Vatan ve milletin buhrana düştüğü bir dönemde milli bilinci uyandırmak için konferanslar veren, cepheden cepheye koşan milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefarının 82. Yılında yad ediliyor. Şiirlerinde milli ve manevi duyguları ön plana çıkaran usta kalem, 20 Aralık 1873’te İstanbul Fatih’te dünyaya geldi, 27 Aralık 1936 yılında ise hayata gözlerini yumdu.

ŞAİR VE ÖĞRETMEN

Ersoy’un neşriyat alemine girişi, 1908’de “İkinci Meşrutiyet”in ilanıyla başladı. Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin tarafından çıkarılan “Sırat-ı Müstakim” dergisinin başyazarı oldu. Şiirlerini 7 kitaptan oluşan “Safahat” adlı eserinde toplayan Ersoy, “İstiklal Marşı”nı Türk milletine armağan ettiği için Safahat eserine koymadı. Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisi’ne seçilen Ersoy, 1921’de Ankara Taceddin Dergahı’na yerleşti. Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan şair, 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. 27 Aralık 1936’ya kadar Abbas Halim Paşa’ya ait Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nın dördüncü katındaki dairede kaldı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un kabri Edirnekapı Şehitliği’nde yer alıyor.