Milletin duasına ortak oldu
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, İstiklal Marşı’nın yazarı, milletvekili, şair ve düşünür Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82. yılında yad ediliyor.
Vatan ve milletin buhrana düştüğü bir dönemde milli bilinci uyandırmak için konferanslar veren, cepheden cepheye koşan milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefarının 82. Yılında yad ediliyor. Şiirlerinde milli ve manevi duyguları ön plana çıkaran usta kalem, 20 Aralık 1873’te İstanbul Fatih’te dünyaya geldi, 27 Aralık 1936 yılında ise hayata gözlerini yumdu.
ŞAİR VE ÖĞRETMEN
Ersoy’un neşriyat alemine girişi, 1908’de “İkinci Meşrutiyet”in ilanıyla başladı. Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin tarafından çıkarılan “Sırat-ı Müstakim” dergisinin başyazarı oldu. Şiirlerini 7 kitaptan oluşan “Safahat” adlı eserinde toplayan Ersoy, “İstiklal Marşı”nı Türk milletine armağan ettiği için Safahat eserine koymadı. Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisi’ne seçilen Ersoy, 1921’de Ankara Taceddin Dergahı’na yerleşti. Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan şair, 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. 27 Aralık 1936’ya kadar Abbas Halim Paşa’ya ait Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nın dördüncü katındaki dairede kaldı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un kabri Edirnekapı Şehitliği’nde yer alıyor.
Mehmet Akif’i geleceğe taşımalıyız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Mehmet Akif’i düşünceleriyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız” dedi. “Mehmet Akif, kökleri derinlere giden, fikirleriyle gerçek bir mütefekkir ve münevverdir’’ diyen Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi: Hayatını milletine, değerlerine vakfeden Mehmet Akif gerçek manada bir dava adamıdır. Onun şiirinde medeniyetimizin değerleri, milletimizin acıları, irfanı, umudu ve heyecanı vardır. İstiklal Marşı´nın milletimizin milli mutabakat metni olması Anadolu insanını kucaklamasından, istiklal ateşini tüm benliğinde duymasından ileri gelir.”
Mehmet Akif Ersoy Müze Evi
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında “2018 Yılı Vefa Ödülü”ne layık görülen Mehmet Akif Ersoy’un son 6 ayını geçirdiği ve vefat ettiği İstiklal Caddesi’ndeki Mısır Apartmanı’nda bulunan dairenin kamulaştırılarak ‘Müze Evi’ yapılacağı, geçen hafta Başkan Erdoğan tarafından açıklandı.
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