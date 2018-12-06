Milyonlar ‘Gel’di
Hz. Mevlana’nın kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi’ni bu yıl 11 ayda 2 milyon 613 bin kişi ziyaret etti. Bu rakam, geçen yıla oranla yüzde 23 artış demek.
Milyonların “gel” çağrısına koştuğu İslam alimi Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi’nin ziyaretçi sayısı, 11 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 23 arttı. Bu artış ile müze, 11 ayda 2 milyon 613 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Türkiye genelinde 2017 yılında 2 milyon 480 bin 433 rakamı ile en çok ziyaret edilen müze olan Mevlana Müzesi’ni bu yıl da başta Çinli, İranlı, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli olmak üzere çok sayıda turist gezdi.
RAKAM HER YIL ARTIYOR
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Mevlana Müzesi’ni geçen yılın 11 ayında 2 milyon 119 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı yüzde 23 artarak, 2 milyon 613 bine ulaştı.
Konya’daki Mevlana Müzesi’ne en çok ziyaret Çin, İran,Tayvan, ABD ve Güney Kore’den...
‘Şeb-i Arus’ tescillendi
Konya’da Mevlana’nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen, sema gösterilerinin yapıldığı ‘Şeb-i Arus’ (Düğün Gecesi) töreni tescillendi. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, ‘’Ülkemizde veya ülke dışında Şeb-i Arus adı altında yapılacak etkinlikler, marka tescilinden doğan haklarımıza binaen tarafımızdan izin alınmak suretiyle yapılabilir’’ dedi. Konya dışında gerçekleştirilen ‘Şeb-i Arus’ törenlenin bilgileri dışında düzenlendiğini belirten Yarar, ‘’7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlediğimiz Şeb-i Arus etkinlikleri haricinde Konya dışında yapılan etkinliklerle ilgili sorumluluğumuz olmadığını belirtiyor ve marka tescilinden doğan haklarımızı saklı tutuyoruz’’ diye konuştu.
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