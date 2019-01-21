'Miyasoğlu kitabı hazırlanmalı'

1970’li yıllarda dünya gömlek değiştirirken, hesaplaşmanın sancısını yaşayan nesillerin hikayesini konu edinen ‘Dönemeç’ ve ‘Kaybolmuş Günler’ romanının da yazarı olan merhum Mustafa Miyasoğlu, İstanbul’da adına düzenlenen bir toplantıyla anıldı. Türk Edebiyatı Vakfı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle düzenlediği “Ruh Dünyamızın Aynası: Mustafa Miyasoğlu” anma programı, vakfın Sultanahmet’teki merkez binasında gerçekleştirildi.

SÖZDE DEĞİL ÖZDE

Konuşmacılardan, Mustafa Miyasoğlu’nun oğlu Eren Miyasoğlu, babasının bir eğitimci olarak evlatlarına yapılması gerekenleri sözle değil bizzat yaparak anlattığını belirterek, “Babamın bizi yönlendirmeleri sayesinde küçük yaşlarda çok güzel tecrübeler edindik. Onun eğitimci ve yönlendirici yönünden çok faydalandık” dedi.

Prof. Dr. Şeyma Güngör ise konuşmasında Miyasoğlu’nun geniş bir monografisinin hazırlanması gerektiğini belirterek, ‘’Hayatında ortaya koyduğu eser, sohbet, ders ve röportaj gibi çalışmaların da tespit edilmesi gerekir’’ diye konuştu.

Yazar Abdurrahman Şen de, “Mustafa Miyasoğlu, Necip Fazıl’ı doğru anlayan ve özüyle doğru anlatanlardandı.” dedi.

Çok sayıda eser veren Mustafa Miyasoğlu, Türk Edebiyatı Vakfı’nda düzenlenen programla anıldı. Miyasoğlu, 1 Ağustos 2013’te 67 yaşındayken İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.