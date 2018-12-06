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Modern dans proje grubu Elektronika prömiyer yaptı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans projesi olan Elektronika dün akşam prömiyer yaptı. Grup proje kapsamında üç temsil sahneledi.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans proje grubu MDTistanbul, bu yıl İstanbul sahnelerinin en dinamik işlerinden olan, “Elektronika”nın prömiyerini dün akşam Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.
 
MDTistanbul’un 24 dansçısının sahnede olduğu akşamda, Elektronika, çağdaş-modern dans tekniklerinin sınırlarını zorlayan ve sahnelerimize heyecan verici bir dinamizm katan özelliği ile beğeni topladı.
 
Elektronika programını, topluluk dansçı ve koreograflarından Evrim Akyay’ın MDTist için yaptığı ikinci dinamik grup çalışması olan Hadi; yurt dışında yaptığı işlerle son zamanlarda çok talep gören Türk asıllı İhsan Rüstem’in daha önce Akdeniz programının içinde sahnelenmiş olan popüler eseri 'Mantra’; dünyanın son yıllarda çağdaş sanat nabzını hızlandıran Güney Kore’den, koreograf DongKyu Kim’in MDTist üzerine çıkardığı özgün parçası “Heyecan” oluşturuyor.
 
Elektronika, 9 Aralık 2018, 27 Ocak 2019 ve 19 Şubat 2019 tarihlerinde, Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde (eski adıyla Fulya Sanat) tekrar sahnede olacak.
 

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