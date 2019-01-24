Mozart’a doğum günü armağanı: Türk Marşı

Haus Der Ingenieure’da, 27 Ocak Pazar günü düzenlenecek konserde, Kutluer’e şef Cristoph Angerer yönetimindeki Concilium Musicum Wien orkestrası eşlik edecek. “Sihirli Flüt” Kutluer, konserde Mozart’ın Re Major Flüt konçertosu ile Türk Marşı’nı seslendirdikten sonra 30 Ocak Çarşamba günü Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği’nde de bir konser verecek. Türk sanatçı olarak bu anlamlı konseri vermek üzere davet edilmekten onur duyduğunu belirten Kutluer, “Böylesine önemli bir konserde Türk dostu Mozart’ın bestelediği Türk Marşı’nı özellikle çalmak istedim.” dedi. Kutluer’in “Mozart” CD’si American Record Guide tarafından yılın en başarılı CD’leri arasında gösterildi.