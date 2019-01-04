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Müdür Bey ‘Cimri’de

Moliere’in klasik eseri Cimri 16 yıl aradan sonra Başkentli tiyatroseverlerle buluşuyor.

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Türk tiyatrosunun usta yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu’nun 2002-2003 sezonunda Adana Devlet  Tiyatrosu’nda sahneye koyduğu Moliere’in klasik eseri Cimri, bugünden itibaren başkentli izleyiciler için “perde” diyecek. Mal varlığını herkesten esirgeyen ama sempatik tarafı da bulunan bir karakterin merkezde olduğu Cimri’nin başkarakterini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt oynayacak. 

Kurt, Kasapoğlu’nun şubat ayında yaş haddinden DT’den emekli olacağını, emekli olmadan önce de oyunu tekrar sahnelerine çıkarmak istediğini söyledi. Kurt, “Bir de şart koştu, bana ‘Harpagon’u sen oynarsan bunu yapacağım’ dedi. Biz de kabulleştik ve çalışmaya başladık” diye konuştu.     

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