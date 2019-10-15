Muhsin Ertuğrul’un kayıp filmi Portakal’da

Türkiye’de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecek olan film, ünlü Alman sanat yönetmeni Heinrich Beisenherz’in tasarımları ve atmosfer yaratmaktaki başarısıyla dikkat çekiyor. “Tamilla”nın canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilecek özel gösterimine piyanoda Ayşe Tütüncü ve klarnette Miray Eslek eşlik edecek. Muhsin Ertuğrul’un Kiev’deki Ukrayna Foto Sinema İdaresi’nde (VUFKU) çalıştığı dönemde çektiği iki filmden biri olan “Tamilla”, o dönemde Fransız sömürgesi olan Cezayir’de ailesi tarafından başlık parası karşılığı küçük yaşta evlendirilen bir Berberi kadının hikâyesini konu alıyor. Filmde başrolleri, Sovyet oyuncular Anna Zarzhitskaya, Matvey Liarov ve Hakkı Alizade paylaşıyor.