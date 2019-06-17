Muhsin İlyas Subaşı'nın kaleminden 'Oğuz’un Altın Sesi Necip Fazıl'
Usta yazar Muhsin İlyas Subaşı’nın kaleme aldığı ‘Oğuz’un Altın Sesi Necip Fazıl’ kitabı Mihrabad Yayınları’ndan çıktı.
Biyografi türündeki eser, Cumhuriyet tarihinin en etkin fikir ve aksiyon kişilerinden biri olan Necip Fazıl’ın şiiri, nefis muhasebesi, eserleri ve tasavvufi görüşleri üzerine kaleme alınan yazılardan oluşuyor. Necip Fazıl’ı yazmanın, onu anlamaktan daha zor bir eylem olduğunu dile getiren Subaşı, ‘Onu dinlerken ve okurken çoğu zaman içimizde alevlenen duyguların tutuştuğunu hissederiz’ diyor. Necip Fazıl’ı ‘bütünüyle bir dev’ olarak tabi eden Subaşı, ‘Zaten zorluğu da buradan gelmektedir’ diyor.
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