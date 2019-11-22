Mümin kadınların hanımefendisi: Hazreti Fatıma  

Son peygamber Hazreti Muhammed’in soyunu devam ettiren kızı Ümmü’l-Haseneyn Fatıma bint Muhammed ez-Zehra, hayatı boyunca sade yaşantısı, gösteriş ile israftan kaçınması, haya ve edebiyle mümin kadınların örneği oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Fatih Mehmet Aydın, Hazreti Fatıma’nın küçük yaşta olmasına rağmen, Hazreti Muhammed’e Mekke döneminde eziyet edenlere karşı mücadele ettiğini aktardı.

609’DA MEKKE’DE DOĞDU

Mekke’de 609’da doğan Hazreti Fatıma’nın, Hazreti Ali ile evliliğinden Hasan, Hüseyin, Şaban, Muhassin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep isimli çocukları dünyaya geldi. Uhud Gazvesi’nde 10 hanımla birlikte gazilere yiyecek ve su taşıyan Hazreti Fatıma, aynı zamanda yaralıları tedavi ederdi. Hazreti Muhammed, Hazreti Fatıma’ya, vefat etmeden evvel hastalandığı sırada Kur’an-ı Kerim’i Cebrail Aleyhisselam ile her yıl bir kez birbirlerine okuduklarını, o yıl Cebrail’in aynı amaçla iki defa geldiğini, bu durumun ise vefatının yaklaştığına işaret olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma ağlamaya başlayınca, Hazreti Muhammed’in, ailesinden kendisine önce onun kavuşacağını ve mümin kadınların hanımefendisi olduğunu söylemesi üzerine de gülüp sevindi. Hazreti Muhammed’in ölümünden 5,5 ay sonra Medine’de 22 Kasım 632’de vefat eden Hz. Fatıma, vasiyeti üzerine cenazesi tabutla taşınarak, gece Cennetül-Baki Kabristanı’na defnedildi.

Hz. Fatıma gösterişten uzak, örnek bir insandı