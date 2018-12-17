Müslüm’den sonra Dumlupınar
Ayla ve Müslüm filmleriyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen dram filmlerinden ikisine imza atan yönetmen Can Ulkay, Dumlupınar Batığı’nın hikayesini de sinemaya aktarmak istiyor.
- STAR SANAT
Reklam sektöründen sinemaya hızlı bir geçiş yapan, çektiği Ayla ve Müslüm filmleriyle toplamda 10 milyonun üzerinde seyirciyi sinema salonlarına çeken Can Ulkay, bir sonraki projede 1953 yılında bir kaza sonucu batan Dumlupınar’a odaklanmak istediğini söyledi.
YENİ PROJELER YOLDA
Sinemaya başlamadan önce 30 yılda 2 bine yakın reklam filmi çektiğini dile getiren Ulkay, yeni projelerde dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu ve Dumlupınar Batığı’nın hikayelerini çekmeyi planladıklarını söyledi. Gerçek hikayeleri okumayı sevdiğini dile getiren Ulkay, gelecek hafta Çanakkale’ye gidip araştırmalar yapacağını ve Dumlupınar filmine malzeme arayacağını söyledi. 1953 yılı Nisan ayında bir kaza sonucu batan ve 81 denizcinin şehit olduğu Dumlupınar Batığı’nda halen ulaşılmayan bölümler olduğunu hatırlatan Ulkay, bu olayın altyapısını besleyecek hikayeleri bulmak için dönemin askeri, siyasi ve sosyal olaylarını iyi araştırmak gerektiğini ifade etti.
5 milyondan fazla izleyiciye ulaşan ilk filmi Ayla’nın popüler bir hikaye olmadığını dile getiren Ulkay, ‘Ancak projeyi düzgün çalıştık, öncesini sonrasını düşündük ve en önemlisi hikayeyi iyi çalışmaya gayret ettik’ ifadelerini kullandı. İlk filmi Ayla ve yönetmen Ketche ile birlikte çektikleri Müslüm’ün 12 milyon insanı sinemaya çektiğini hatırlatan Ulkay, ‘Bu başarının altında sadece yönetmenin değil, yapımcısından kameramanına projeye dahil olan yüzlerce insanın emeği var’ diye konuştu.
ASIL MUTFAK PİYASA
Gençliğinde Bakırköyspor’da lisanslı futbol oynadığını dile getiren Ulkay, üniversitenin güzel sanatlar bölümünde sinema ve televizyon okuduğunu ama işin asıl mutfağının ‘piyasa’ olduğunu belirtti.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Sanatın Ustaları Konuşuyor’ adlı programa konuk olan yönetmen Can Ulkay, Star Gazetesi Kültür Sanat Editörü Bedir Acar’a yeni projelerini anlattı.
BAŞARININ SIRRI, İYİ PLANLAMA
Yönetmen Can Ulkay, Türkiye’de anlatılacak sayısız hikaye olduğunu, bu anlamda sinemanın asla konu sıkıntısı çekemeyeceğini söyledi. Sinemada başarının en önemli anahtarının iyi bir planlama olduğunu dile getiren Ulkay, ‘Popüler sinemada her film bir projedir. Bir projede, öncesini, çekimi ve sonrasını, yanı pazarlama aşamasını planladığınız takdirde başarı çok da uzak bir ihtimal olmayabilir’ diye konuştu. ‘Hele biz başlayalım da gerisi gelir’ diyen pek çok insanın yarı yolda kaldığını dile getiren Ulkay, ‘Popüler sinema yaparken yapımcı bulmak, yeterli para harcamak, maliyet hesabı yapmak önemli şeylerdir’ dedi.
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