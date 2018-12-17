Müslüm’den sonra Dumlupınar

Reklam sektöründen sinemaya hızlı bir geçiş yapan, çektiği Ayla ve Müslüm filmleriyle toplamda 10 milyonun üzerinde seyirciyi sinema salonlarına çeken Can Ulkay, bir sonraki projede 1953 yılında bir kaza sonucu batan Dumlupınar’a odaklanmak istediğini söyledi.

YENİ PROJELER YOLDA

Sinemaya başlamadan önce 30 yılda 2 bine yakın reklam filmi çektiğini dile getiren Ulkay, yeni projelerde dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu ve Dumlupınar Batığı’nın hikayelerini çekmeyi planladıklarını söyledi. Gerçek hikayeleri okumayı sevdiğini dile getiren Ulkay, gelecek hafta Çanakkale’ye gidip araştırmalar yapacağını ve Dumlupınar filmine malzeme arayacağını söyledi. 1953 yılı Nisan ayında bir kaza sonucu batan ve 81 denizcinin şehit olduğu Dumlupınar Batığı’nda halen ulaşılmayan bölümler olduğunu hatırlatan Ulkay, bu olayın altyapısını besleyecek hikayeleri bulmak için dönemin askeri, siyasi ve sosyal olaylarını iyi araştırmak gerektiğini ifade etti.

5 milyondan fazla izleyiciye ulaşan ilk filmi Ayla’nın popüler bir hikaye olmadığını dile getiren Ulkay, ‘Ancak projeyi düzgün çalıştık, öncesini sonrasını düşündük ve en önemlisi hikayeyi iyi çalışmaya gayret ettik’ ifadelerini kullandı. İlk filmi Ayla ve yönetmen Ketche ile birlikte çektikleri Müslüm’ün 12 milyon insanı sinemaya çektiğini hatırlatan Ulkay, ‘Bu başarının altında sadece yönetmenin değil, yapımcısından kameramanına projeye dahil olan yüzlerce insanın emeği var’ diye konuştu.

ASIL MUTFAK PİYASA

Gençliğinde Bakırköyspor’da lisanslı futbol oynadığını dile getiren Ulkay, üniversitenin güzel sanatlar bölümünde sinema ve televizyon okuduğunu ama işin asıl mutfağının ‘piyasa’ olduğunu belirtti.