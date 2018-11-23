Mustafa Kutlu Çalıştayı Sakarya’da

Yarın saat 14:00’te Ofis Sanat Merkezi’nde açılışı yapılacak olan çalıştaya çoğunluğu öykü ve deneme yazarlarından oluşan isimler katılacak. Üç oturumdan oluşan çalıştayın saat 14:00’te başlayacak olan bölümünde Ali Ayçil, Zeynep Arıkan ve Mukadder Gemici, Kutlu’nun edebiyattaki yerini konuşacak. Saat 16:00’daki oturum ise Abdullah Harmancı, Mehmet Karhraman ve Alpay Doğan Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşecek. Emin Gürdamur, Handan Acar Yıldız ve Hasan Harmancı’nın katılacağı üçüncü oturumun ardından saat 20:00’de Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ‘Uzun Hikaye’ adlı film gösterilecek.