Müziğe adanmış asude bir ömür

Program, İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) 15 Ocak’ta 20.00’de başlayacak. Programda, gazeteci Murat Bardakçı da Sayan’ın musiki dünyasındaki yeri ve değeriyle ilgili bir konuşma yapacak. Erol Sayan’ın eserlerinin seslendirileceği konserin repertuvarında yer alan “Şed Araban Saz Semaisi”ni ise keman virtüözü Cihat Aşkın yorumlayacak. Sayın’ın rast makamındaki “Bahar Şarkısı” ve buselik makamındaki “Papatyalar” adlı eserleri “Kalpten Gelen Sesler Çocuk Korosu” tarafından dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Sadiye Erimli ve Yaprak Sayar’ın da aralarında olduğu sanatçılar gecede sahne alacak.