'Naim büyük bir insan hakları savaşçısıydı'

Biyografik türdeki film, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından 1992’de “Dünyanın en iyi sporcusu” seçilen ve kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa ile 7 dünya şampiyonluğuna imza atan Naim Süleymanoğlu’nun sıra dışı hikayesini anlatıyor. Süleymanoğlu’nun yaşadığı sıkıntılı dönemlerle, başarı merdivenlerini ilk tırmanmaya başladığı günlerde Türkiye’ye zorlu biçimde geliş sürecini konu edinen filmin yapımcılığını Mustafa Uslu üstleniyor. Filmin yönetmeni Özer Feyzioğlu, Naim Süleymanoğlu’nun ay yıldızlı mayoyu gururla tüm dünyada taşıdığını belirterek, “Bizim bugünlerde unuttuğumuz, genç kuşakların da çok bilmediği başka bir özelliği daha var. O da Naim Süleymanoğlu büyük bir insan hakları savaşçısıydı. Annesini, babasını, ülkesini, sahip olduğu tüm maddi varlıklarını bırakıp Bulgaristan’dan kaçmasının arkasında yatan şey de tam olarak insan hakları mücadelesiydi” dedi.