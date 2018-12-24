Namık Kemal'in Avrupa yılları ve Hürriyet’in hikayesi

Yeni kurulan VakıfBank Kültür Yayınları, araştırmacılar için önemli bir eseri okurla buluşturdu. Namık Kemal’in arkadaşlarıyla birlikte Avrupa’da çıkardığı Hürriyet, iki cilt halinde yayınlandı. “Sürgünde Muhalefet: Namık Kemal’in Hürriyet Gazetesi” adını taşıyan100 sayılık gazetede modernleşme tarihine ışık tutuyor.

100 SAYI İKİ CİLDE SIĞDI

Söz konusu yayınlar, 1860’ların sonunda dönemin aydınlarını etkilemekle kalmayıp, Anadolu insanının da fikirlerine yön verdi. Namık Kemal’in de içinde yer aldığı Yeni Osmanlılar hareketi, 1860’ların ortalarından itibaren etkin faaliyetler yürüttü. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi ve Şinasi gibi fikir adamlarının bulunduğu bu harekete göre Tanzimat reformları yeterli bulunmaz; demokratik açılımlar desteklenir, modernleşmenin önemine dikkat çekilirdi. Ancak grubun içinde yer alanlar kendilerini her ne kadar Batı’da ortaya çıkan fikirlerle yoğurmuş olsa da, Batı’yı asla ve asla olduğu gibi kabul etmezdi. Fikir adamlarının ortaya koydukları modernleşme anlayışı İslami düşünce yapısından ayrılmazdı. VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) iki cilt halinde okurla buluşturduğu “Sürgünde Muhalefet: Namık Kemal’in Hürriyet Gazetesi”nde ise Yeni Osmanlıların görüşlerini detaylıca aktaran gazetenin 100 sayısı yer alıyor.