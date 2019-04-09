Sen de mi Sezar, Kelebekler Yürümez, Dava Kıran, Örgütlü Ölüler gibi eserlere imza atan Mustafa Everdi’nin ‘Kılçıklı Hikayeler’ adlı yeni kitabı Bilge Kültür Sanat Yayınları’ndan çıktı. Edebiyatımızın keskin kalemlerinden biri olan Everdi ile Selçuk Küpçük, Star okurları için konuştu.

Kuşağınız içerisinde öyküsünü anlatmak konusunda süreklilik ortaya koyan nadir yazarlardansınız. Öykünüzde sürekliliği besleyen mesele nedir?

Sürekli gelişmeyi, dilde anlatımı güçlendirmeyi ve başka milletler tarafından okunmayı arayışım etkili bunda. Dünya, insanın önüne hangi imkânları sererse sersin huzur bulamamış ruhlar var. Onlardan biriyim demek ki. Yazıyla uğraşırken dünyayı unuturum belki diye düşünürüm. Sonra insanlara hikâyesi olabilir diye bakınca, en düşkün, günahkâr, bayağı olan biri bile hikâyesi olabilecek güzel insana dönüşüyor.

Hepimizin tanıdığı kişiler, gerçek isimleri ile öykülerinizde yan karakterlere dönüşüyor. Bu isimleri neden öyküye çağırdınız?

Post-modernistler öyküde, diyalogları anlatıcının emrine verdiler, hatta bazen ortada anlatıcı bile kalmıyor, düpedüz denemeye dönüşüyor metinler. Benim hikayelerimde birinci kişi anlatımında günceli imleyen çok fazla atıf yapılması okuyucuda metnin kurmaca öykü mü yoksa gerçek bir anı mı olduğu tereddüdü yaşatmak için. Bu nedenle bilinçli yaptığım bir öyküleme yöntemi. Sözü edilen hikâye bir siyasi hiciv örneği. Edebiyatın, sanatın, hikâyenin işlevine yeni anlamlar katıyor. Çok farklı ve sürekli yapmak istediğim bir hikâye tarzı aslında. Ancak mizah her zaman hoşgörü ile karşılanmaz. Nefi gibi boğmasalar da görmezden gelme, beni aşağılama, adam olmadığıma, ‘rate’ olduğuma dair serzenişler de duyuyorum. Baktım adam olamayacağım bari Nasreddin Hoca’nın torunu olayım istedim.

Satın aldığı ev konusunda dolandırılan bir kahramanınız olayın kırılma noktasında akşam hangi kanalda çıkacağını soruyor. Acının gösteriye dönüşü mü bu?

O hikâyede kadın gözünden ‘ev’ ve ‘mekân’ için katlandığımız meşakkatlere değindim. Değişimin, dönüşümün kimi insanları silindir gibi ezdiğini biliyoruz. Düğmeye basınca ısınan sular, nezih çevre, iyi yaşama, çocuklarımıza daha iyi koşullarda bir gelecek hazırlamak vaat ediyor yeni zamanlar bize. Bunu denetleyecek yetkililer üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyince sürprizler her zaman halkın aleyhine çalışıyor. Üstelik televizyon haberleri bu acıları seyirlik bir olağanlığa taşıyor. Acıların bu sunumu insanları duyarsızlaştırır, acı çekeni konu mankeni kılar. Televizyonda görmeyince acılar sessizliğe mahkûm edilmiş sanki. Haber olunca ilgisini çekiyor yetkililerin. Bu gerçeği bilen herkes görünür olmaya çabalıyor bir şekilde. O hikâye bizim ‘ev’le ‘mekân’la ‘pencere’nin yerini alan ‘televizyon’la maceramızın trajik bir anlatısı. Pencere dünya görüşüne sahip olmanın bir metaforu, -insana dokunuşun gözleri- iken televizyon başkalarının bakışları ile smüle ediyor.

Sosyallik başkalarına katlanmaktır