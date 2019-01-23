Nazan Kesal hayranlarıyla buluşuyor

Gazeteci Bedir Acar’ın sunduğu ‘Sanatın Ustaları Konuşuyor’ adlı söyleşiye katılacak olan Kesal, dizi sektörü, sinema dünyası ve oyunculuğa dair deneyimlerini paylaşacak. Son olarak TRT1’de yayınlanmaya başlayan Halka dizisinin oyuncuları arasında yer alan Kesal, daha önce yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları ve Kayıp Şehir dizileriyle büyük bir hayran kitlesi edindi. Tiyatro kökenli sanatçı, Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği İklimler ve Tayfun Pirselimoğlu imzalı Saç filmindeki rolüyle de göz doldurmuştu.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 24 Ocak Perşembe akşamı saat 19:30’da başlayacak olan söyleşi programı herkese açık olarak gerçekleşecek.