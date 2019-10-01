Ne Nerede?
Her geçen gün kültür sanat alanında oldukça önemli etkinliklere ev sahipliği yapan İstanbul, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İşte haftanın öne çıkanları...
İstanbul Bienali, 10 Kasım’a kadar sanatseverleri ağırlayacak. Bienal eserleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin Tophane’deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada’da görülebilecek. Türkiye’den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220’den fazla eseri sergileniyor.
Caz piyanisti Kerem Görsev, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman’dan oluşan triosuyla 3 ve 4 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alacak.
Oxford Üniversitesi Müzik Fakültesi Performans Bölümü Direktörü, Royal Academy of Music’te lavta profesörü Elizabeth Kenny, 5 Ekim’de Şerefiye Sarnıcı’nda konser verecek.
Haluk Levent, 6 Ekim’de Vadi Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.
20. yüzyılın önemli sanatçılarından “Frida”yı sahneye taşıyan aynı adlı oyun, Melike Aslı Kılan’ın performansıyla yarın Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde izlenebilecek.
Fadik Sevin Atasoy’un tek kişilik oyunu “Muse-Bir Esin Perisi Davası” bu ukşam Zorlu PSM’de İstanbullu seyirciyle buluşacak.
Victor Hugo’nun ünlü eseri “Notre Dame’in Kamburu Müzikali” Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, Stephen King’in ölümsüz eseri “Esaretin Bedeli”nin tiyatro uyarlaması ise Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Zorlu PSM’de 2 Ekim’de sahnelenecek.
Kafka’nın “Dönüşüm” adlı öyküsü Altkat Sanat yorumuyla 4 Ekim’de sahnelenecek.
“Alaaddin’in Müzikali”, Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon’da, Binnur Şerbetçioğlu’nun yönettiği “Varyemez” oyunu ise Barış Manço Kültür Merkezi’nde 5 Ekim’de sahnelenecek.
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