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‘Ne sağcı ne solcu, büyük doğucuyduk’ 

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, bu dönemdeki insanların milli kültür arayışı içerisinde olduğunu belirterek, “Ne olur insanlar milli şuurdan vazgeçmesinler. Türkiye’de bugün Kurtuluş Savaşı’nın bir başlangıcı gibi rüzgar esiyor sanki. Elbette her şey iyi olacak” dedi.

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Yazarlık serüvenine başlayışını, Necip Fazıl Kısakürek ile anılarını anlatan 81 yaşındaki yazar, kendisini “Büyük Doğucu” olarak tanımladı. Usta yazar, Kısakürek ile gençlik döneminde tanıştığına dikkati çekerek, “Bizim yetişme dönemimizde birçok akım vardı. Bizler arada kalmıştık. ‘Sağcı mısın?’, ‘Solcu musun?’ sorularına cevap veremezdik. Tabii Üstad Necip Fazıl’ın yanına gidene kadardı. Onunla tanıştıktan sonra etrafta gerine gerine ‘Büyük Doğucuyuz’ demeye başladık” ifadelerine yer verdi. 

AYŞE ŞASA KEMAL TAHİR’E ‘İSLAMIN DİRİLİŞİ'Nİ VERİNCE… 

Yazar Üstün İnanç, kendisine senaryo yazmayı öğreten Erdoğan Tokatlı’nın “Son Kuşlar” filminin senaryo grubunda yer aldığını, grupta Ayşe Şasa ve Mine Cezzar’la tanıştığını belirterek ilginç bir hatırasını aktardı: “Ayşe Şasa o zaman marksistti ve biz sürekli tartışırdık. Ben de Üstadın anlattıklarını ona söylüyordum. Ona bir gün Sezai Karakoç’un ‘İslamın Dirilişi’ kitabını verdim. Arkamdan Kemal Tahir’e gidip, benim için ‘faşist’ demeye başlamış ve verdiğim kitabı göstermiş. Kemal Tahir de biraz kitabı inceledikten sonra gözleri dolu bir şekilde ‘Faşist dediğin arkadaşın doğruyu söylüyor’ demiş. İşte o zaman Kemal Tahir benim gözüme girdi ve sonra tanıştık, çok da tartıştık” ifadelerini kullandı.      

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